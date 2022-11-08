Дайджест новостей за сентябрь‑октябрь

Бюллетени безопасности

CVE-2022-2992 — GitLab Critical Security Release: 15.3.2, 15.2.4, 15.1.6

Множественные уязвимости (полный список). Уязвимость влияет на пользователей сервиса Managed Service for GitLab и образов GitLab из Cloud Marketplace. Все образы GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновились до безопасных версий. Подробнее →

Публикации в блогах

Greenplum в облаке: про новое в управлении, резервном копировании и трансфере данных

Летом 2021 года мы выпустили новый управляемый сервис Yandex Managed Service for Greenplum® в стадии Preview, а уже 14 марта 2022 года он перешёл в общий доступ (GA). Рассказали о том, что мы сделали за последние 10-11 месяцев для Greenplum. Читать →

Голосовой бот на базе Yandex SpeechKit научили собирать анамнез пациентов

«АТС» и «Доктор Рядом» разработали «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. В пилотном запуске уже 80% врачей отметили, что собранная ботом информация повысила качество медицинских осмотров. Читать →

Безопасность данных: кто и за что отвечает в Yandex Cloud

В блоге собрали для вас особенности применения отдельных облачных сервисов, которые помогут лучше разобраться в том, кто и за что отвечает при построении систем защиты данных, и снизить риски утечек данных из облака. Читать →

Аналитика в Yandex DataLens за пределами CSV: строим аналитические витрины в ClickHouse

Доступно и на примере рассказали про развёртывание и загрузку данных из управляемой базы данных ClickHouse в Yandex DataLens. Читать →

Что такое машинное обучение: возможности и сценарии применения

Рассказали о развитии искусственного интеллекта, какие задачи он решает и как начать работать с ML в облаке. Читать →

Быть Agile: как работает и кому подойдёт гибкое управление проектами

Agile — подход к управлению проектами, который помогает быстрее создавать качественные продукты и правильно развивать их. В блоге расскрыли все нюансы Agile-подхода. Читать →

Что такое CI/CD и как эта практика связана с DevOps и облаками

Рассматриваем преимущества CI/CD, её место в разработке и возможности внедрения облачных инструментов. Читать →

Кейсы на сайте

Как Test IT перевела систему управления тестированием в облако

Компания Test IT разработала систему управления тестированием программных продуктов. Чтобы клиенты могли использовать программное обеспечение без необходимости покупать и настраивать инфраструктуру, компания решила сделать облачную версию. Благодаря программе Yandex Cloud Boost и помощи архитекторов Yandex Cloud, Test IT удалось в короткие сроки и без привлечения дополнительных ресурсов поэтапно мигрировать в облако и провести закрытое бета‑тестирование облачной версии системы перед коммерческим релизом. Читать →

Сторис в облаке. История InAppStory

Компания InAppStory разработала SaaS‑платформу, которая позволяет интегрировать компоненту «сторис» в сайты и мобильные приложения клиентов. Миграция в Yandex Cloud дала возможность обеспечить соблюдение более жёстких требований SLA при росте инфраструктуры в 10 раз, увеличить скорость запуска новых проектов и повысить прозрачность расходов. Читать →

Как MAXIMUM Education строит хранилище данных

Российская EdTech‑компания MAXIMUM Education планировала построить хранилище данных (Data Warehouse) — специально организованную единую систему сбора, хранения и обработки корпоративной информации различного рода, а затем на основе данных выбирать направление, в котором развивать бизнес. Компания предпочла не покупать готовое, а создать своё решение, для чего воспользовалась сервисами облачной платформы Yandex Cloud. Читать →

Автоматизация ресторанов: как YUMA обрабатывает более 150 000 заказов в сутки

В 2018 году компания YUMA, российский разработчик цифровой экосистемы, включающей комплексную систему автоматизации для ресторанного бизнеса, начала постепенный выход на широкий рынок. Резкое увеличение количества клиентов вызвало рост нагрузки на инфраструктуру, текущий хостинг с ней не справился, и в начале 2019 года компания приняла решение сменить облачного провайдера. Миграция позволила на 99,9% устранить проблемы доступности системы благодаря гарантированному SLA Yandex Cloud. Читать →

В 3 раза быстрее: опыт создания тестовых сред «Альфа-Капитала» в Yandex Cloud

Перед командой одной из крупнейших российских компаний на рынке управления активами «Альфа‑Капитал» стояла важная задача — создать тестовые стенды для нагрузочного тестирования новых финансовых платформ. Инженеры компании посчитали, что если под такие задачи покупать оборудование, то на его заказ, монтаж, настройку и развёртывание всех нужных систем уйдёт минимум 6–9 месяцев. Использование облачных сервисов Yandex Cloud позволило сократить сроки реализации проекта до 3 месяцев и добиться семикратного роста производительности новой платформы. Читать →

Мероприятия

Про людей. Бекенд-разработка в инфраструктуре

Техническая элегантность, любовь к порядку и как сделать так, чтобы этаж не провалился. Поговорили о том, каким должен быть бекенд-разработчик в инфраструктуре.