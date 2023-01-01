Yandex DataSphere
Yandex DataSphere — это сервис для ML-разработки полного цикла, который позволяет использовать все преимущества облачных технологий, сочетая в себе простой и понятный веб-интерфейс, привычные IDE, технологию бессерверных вычислений и возможность бесшовного использования разных конфигураций вычислительных ресурсов Yandex Cloud.
Yandex DataSphere помогает значительно сократить стоимость машинного обучения по сравнению с вычислениями на собственном оборудовании или на других облачных платформах.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex DataSphere.
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