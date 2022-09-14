Greenplum в облаке: про новое в управлении, резервном копировании и трансфере данных

Greenplum — аналитическая колоночная массивно‑параллельная СУБД, разработанная для хранения и обработки больших объёмов информации. Она позволяет работать с терабайтами и даже петабайтами данных. Традиционно Greenplum разворачивают on‑premise, при этом задачи по установке, обслуживанию и обеспечению ресурсов для масштабирования лежат на владельце инфраструктуры. Мы предоставляем полностью управляемую СУБД, которая позволяет создавать кластеры в облаке всего за несколько минут, и при этом большая часть работы по обслуживанию базы данных лежит на стороне облачной платформы.

Наша страсть к доработкам продуктов open source не только позволила портировать в облако заточенную под локальную установку СУБД, но и продолжить её улучшать. Так как Greenplum основана на PostgreSQL, в разработке которой мы активно участвуем, оптимизация нового сервиса также ведётся непрерывно. Про наш вклад в базы данных open source можно прочитать тут.

Как жить без суперпользователя

Суперпользователь (superuser) в Greenplum, так же как и в PostgreSQL, имеет полный доступ к операционной системе, что является недопустимым для управляемого сервиса в облаке. Управляемый Greenplum имеет обвязки (Control Plane), которые автоматически соединяются с базой данных, создают резервные копии, устанавливают обновления, осуществляют мониторинг и выполняют другие служебные функции. Атака суперпользователя на Control Plane может разрушить кластер или привести к выходу из строя базы данных.