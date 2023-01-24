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Yandex Cloud Boost

Запускайте и развивайте IT‑проекты с Yandex Cloud Boost

Получите грант до 1 миллиона рублей на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.

Получить грант

Программа для каждого

Выберите уровень программы, который подходит именно вам.
Нам есть что предложить как начинающим стартапам, так и опытным командам.

Для начинающих команд
50 000 рублей на сервисы Yandex Cloud¹

Программа Start для команд и стартапов, которым нужны ресурсы для запуска IT-проекта

На 6 месяцев

Бесплатный доступ в Yandex Tracker для команды до 10 человек на 6 месяцев

Для опытных команд
До 1 миллиона рублей на сервисы Yandex Cloud²

Программа Migrate для команд, желающих снизить затраты на IT-инфраструктуру и легко масштабировать продукт

На 2 месяца

Консультации архитекторов

Приоритетная поддержка уровня «Бизнес»

Скидка 20% на ряд сервисов³

Для участников акселераторов и фондов
Индивидуальное предложение

Для портфельных компаний фондов-партнёров и участников акселерационных программ

Индивидуальные условия уточняйте у партнёров

Партнёры

Yandex Cloud предлагает расширенные условия для портфельных компаний венчурных фондов и участников акселерационных программ.

Если вы инвестируете в стартапы или помогаете компаниям развиваться, оставьте заявку ниже.

Оставить заявку

Кто может стать участником программы

Вы создаете digital-продукт

Например, онлайн-сервис, платформу, агрегатор, игру или что-то другое.

Ваш проект на стадии MVP и выше

На этапе Start достаточно иметь сайт, приложение или демо. На уровне Migrate мы ожидаем, что у вас уже есть продажи.

Вы готовы быстро начать работу

Готовы приступить к тестированию сразу после начисления гранта.

7 дней от заявки до гранта

Получить грант и начать работу на платформе Yandex Cloud вы сможете уже через 7 дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.

Получить грант

Вопросы и ответы

Я не знаю какой уровень программы мне подходит, могу ли я оставить заявку?

Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.

Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.

Грант действительно может достигать одного миллиона?

Да, это так. По программе Migrate базовую часть гранта в размере 200 000 ₽ вы получаете сразу. Если на период тестирования этой суммы будет недостаточно, свяжитесь с менеджером программы и воспользуйтесь возможностью получить ещё 800 000 ₽.

Да, это так. По программе Migrate базовую часть гранта в размере 200 000 ₽ вы получаете сразу. Если на период тестирования этой суммы будет недостаточно, свяжитесь с менеджером программы и воспользуйтесь возможностью получить ещё 800 000 ₽.

На что я могу потратить грант?

¼ гранта вы можете потратить на Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision, а ¾ — на остальные сервисы. Подробнее о сервисах можно узнать здесь. Распределение гранта вы увидите в консоли Yandex Cloud.

¼ гранта вы можете потратить на Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision, а ¾ — на остальные сервисы. Подробнее о сервисах можно узнать здесь. Распределение гранта вы увидите в консоли Yandex Cloud.

В каких случаях могут отказать в предоставлении гранта?

Если продукт находится на ранней стадии и еще нет MVP, или ваша компании не разрабатывает собственное ПО или продукт, а выступает в роли интегратора.

Если продукт находится на ранней стадии и еще нет MVP, или ваша компании не разрабатывает собственное ПО или продукт, а выступает в роли интегратора.

Могу ли я подать заявку на грант как физическое лицо?

Нет, в программе могут участвовать только юридические лица, например, ООО или ИП и другие зарубежные статусы юридических лиц.

Нет, в программе могут участвовать только юридические лица, например, ООО или ИП и другие зарубежные статусы юридических лиц.

Я уже пользуюсь Yandex Cloud. Могу ли я подать заявку на участие?

Если вы уже используете Yandex Cloud как юридическое лицо, то вы не сможете принять участие в программе.

Если вы уже используете Yandex Cloud как юридическое лицо, то вы не сможете принять участие в программе.

Какие требования к участию в программе?

  1. Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией-разработчиком.
  2. Ваша компания является коммерческой организацией.
  3. Ваша компания не является образовательным или государственным учреждением, ИТ, аутсорсинговой или консалтинговой компанией, маркетинговым/диджитал агентством.
  4. Ваша компания не занимается майнингом криптовалюты.
  5. Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost.
  6. Ваша компания является новым клиентом Yandex Cloud.
  7. Ваша компания зарегистрировала бизнес-аккаунт в Yandex Cloud.
  1. Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией-разработчиком.
  2. Ваша компания является коммерческой организацией.
  3. Ваша компания не является образовательным или государственным учреждением, ИТ, аутсорсинговой или консалтинговой компанией, маркетинговым/диджитал агентством.
  4. Ваша компания не занимается майнингом криптовалюты.
  5. Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost.
  6. Ваша компания является новым клиентом Yandex Cloud.
  7. Ваша компания зарегистрировала бизнес-аккаунт в Yandex Cloud.

Один шаг до гранта

Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.

Получить грант

1. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы Cloud Boost.
2. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы Cloud Boost.
3. Список сервисов, на которые предоставляется скидка, указан в полных условиях программы Cloud Boost.