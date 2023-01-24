Запускайте и развивайте IT‑проекты с Yandex Cloud Boost
Получите грант до 1 миллиона рублей на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.
Программа для каждого
Выберите уровень программы, который подходит именно вам.
Нам есть что предложить как начинающим стартапам, так и опытным командам.
Программа Start для команд и стартапов, которым нужны ресурсы для запуска IT-проекта
На 6 месяцев
Бесплатный доступ в Yandex Tracker для команды до 10 человек на 6 месяцев
Программа Migrate для команд, желающих снизить затраты на IT-инфраструктуру и легко масштабировать продукт
На 2 месяца
Консультации архитекторов
Приоритетная поддержка уровня «Бизнес»
Скидка 20% на ряд сервисов³
Для портфельных компаний фондов-партнёров и участников акселерационных программ
Индивидуальные условия уточняйте у партнёров
Партнёры
Yandex Cloud предлагает расширенные условия для портфельных компаний венчурных фондов и участников акселерационных программ.
Если вы инвестируете в стартапы или помогаете компаниям развиваться, оставьте заявку ниже.
Кто может стать участником программы
Вы создаете digital-продукт
Например, онлайн-сервис, платформу, агрегатор, игру или что-то другое.
Ваш проект на стадии MVP и выше
На этапе Start достаточно иметь сайт, приложение или демо. На уровне Migrate мы ожидаем, что у вас уже есть продажи.
Вы готовы быстро начать работу
Готовы приступить к тестированию сразу после начисления гранта.
7 дней от заявки до гранта
Получить грант и начать работу на платформе Yandex Cloud вы сможете уже через 7 дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.
Вопросы и ответы
Я не знаю какой уровень программы мне подходит, могу ли я оставить заявку?
Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.
Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.
Грант действительно может достигать одного миллиона?
Да, это так. По программе Migrate базовую часть гранта в размере 200 000 ₽ вы получаете сразу. Если на период тестирования этой суммы будет недостаточно, свяжитесь с менеджером программы и воспользуйтесь возможностью получить ещё 800 000 ₽.
Да, это так. По программе Migrate базовую часть гранта в размере 200 000 ₽ вы получаете сразу. Если на период тестирования этой суммы будет недостаточно, свяжитесь с менеджером программы и воспользуйтесь возможностью получить ещё 800 000 ₽.
На что я могу потратить грант?
¼ гранта вы можете потратить на Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision, а ¾ — на остальные сервисы. Подробнее о сервисах можно узнать здесь. Распределение гранта вы увидите в консоли Yandex Cloud.
¼ гранта вы можете потратить на Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision, а ¾ — на остальные сервисы. Подробнее о сервисах можно узнать здесь. Распределение гранта вы увидите в консоли Yandex Cloud.
В каких случаях могут отказать в предоставлении гранта?
Если продукт находится на ранней стадии и еще нет MVP, или ваша компании не разрабатывает собственное ПО или продукт, а выступает в роли интегратора.
Если продукт находится на ранней стадии и еще нет MVP, или ваша компании не разрабатывает собственное ПО или продукт, а выступает в роли интегратора.
Могу ли я подать заявку на грант как физическое лицо?
Нет, в программе могут участвовать только юридические лица, например, ООО или ИП и другие зарубежные статусы юридических лиц.
Нет, в программе могут участвовать только юридические лица, например, ООО или ИП и другие зарубежные статусы юридических лиц.
Я уже пользуюсь Yandex Cloud. Могу ли я подать заявку на участие?
Если вы уже используете Yandex Cloud как юридическое лицо, то вы не сможете принять участие в программе.
Если вы уже используете Yandex Cloud как юридическое лицо, то вы не сможете принять участие в программе.
Какие требования к участию в программе?
- Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией-разработчиком.
- Ваша компания является коммерческой организацией.
- Ваша компания не является образовательным или государственным учреждением, ИТ, аутсорсинговой или консалтинговой компанией, маркетинговым/диджитал агентством.
- Ваша компания не занимается майнингом криптовалюты.
- Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost.
- Ваша компания является новым клиентом Yandex Cloud.
- Ваша компания зарегистрировала бизнес-аккаунт в Yandex Cloud.
- Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией-разработчиком.
- Ваша компания является коммерческой организацией.
- Ваша компания не является образовательным или государственным учреждением, ИТ, аутсорсинговой или консалтинговой компанией, маркетинговым/диджитал агентством.
- Ваша компания не занимается майнингом криптовалюты.
- Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost.
- Ваша компания является новым клиентом Yandex Cloud.
- Ваша компания зарегистрировала бизнес-аккаунт в Yandex Cloud.
Один шаг до гранта
Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.
1. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы Cloud Boost.
2. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы Cloud Boost.
3. Список сервисов, на которые предоставляется скидка, указан в полных условиях программы Cloud Boost.