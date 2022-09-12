Приложения из Marketplace значительно облегчают эксплуатацию контейнеризированной инфраструктуры и ускоряют внедрение технологий. Мы берём на себя обслуживание самых сложных частей системы, связанных с хранением данных, а вы продолжаете работать с открытым программным продуктом.

В Yandex Cloud Marketplace пользователю доступно 16 приложений, они покрывают основные задачи разработчиков и ряд задач по безопасности и организации сетевой инфраструктуры.

Кроме того, реализована возможность скачивания продуктов из общего репозитория и улучшен UI приложений. Мы добавили:

поддержку default-значений у большинства типов полей в форме развёртывания;

автоматическую интеграция с другими сервисами Yandex Cloud через настройки в форме развёртывания.

Также стал доступен кабинет паблишера — он позволяет владельцам программных продуктов и энтузиастам свободного ПО публиковать свои приложения для Managed Services for Kubernetes и тестировать их перед публикацией. Предложите свой продукт через форму заявки на главной странице Marketplace.

Приложения и helm-чарты протестированы нами и защищены от изменений. Если у вас возникнут вопросы при работе с продуктами, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или обсудить их использование с другими пользователями в community-чате.