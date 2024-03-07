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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)

Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. Читайте в этом выпуске: выход в общий доступ Yandex Audit Trails, обновления Yandex SpeechSense, изменения в документации и многое другое.

7 марта 2024 г.
15 минут чтения

Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex Audit Trails вышел в общий доступ.

Сервис позволяет собирать и выгружать аудитные логи ресурсов Yandex Cloud.

С Audit Trails вы можете:

  • анализировать события на уровне сервисов и их конфигураций;

  • визуализировать их с помощью DataLens;

  • выгружать их в Cloud Logging или сторонние системы (например, SIEM).

Это помогает в решении таких задач, как контроль действий пользователей, расследование инцидентов, прохождение аудитов и получение сертификаций.

Key Management Service

Асимметричная криптография в Key Management Service теперь доступна всем пользователям.

По этой схеме шифрование выполняется с помощью открытого ключа (Public Key) асимметричной ключевой пары, а расшифрование — с помощью её закрытого ключа (Private Key).

Эта функциональность пригодится в следующих сценариях:

  • Еnvelope Encryption

  • Шифрование коротких сообщений и токенов

  • Подпись небольших файлов

  • Офлайн-проверка подписи данных

  • Шифрование данных вне облака

Инфраструктура и сеть

Yandex Monitoring

Уведомления в Telegram для внешних пользователей Yandex Monitoring.

  • Пользователям Yandex Monitoring теперь доступна отправка уведомлений о переходе алерта в другой статус в Telegram. Сообщения будут приходить от бота @YandexCloudNotify_bot в личные сообщения или групповой чат. Привязать свой личный логин или групповой чат можно в блоке настроек консоли уведомлений.

  • Лимит алертов увеличен до 1000.

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Managed Service for GitLab

В Managed Service for GitLab появилась возможность авторизации с помощью OmniAuth и использованием Yandex ID.

Подробнее о том, как настроить провайдер аутентификации, читайте в документации сервиса.

Yandex Load Testing

Регрессии в Yandex Load Testing

Регрессии — это механизм отслеживания показателей производительности во времени. Например, если вы запускаете нагрузочное тестирование.

При помощи регрессии с каждым релизом новой версии продукта можно:

  • сразу видеть динамику изменения показателей от релиза к релизу;

  • отслеживать квантили длительностей ответа;

  • отслеживать проценты ошибочных кодов протокола или сети.

Там же можно задавать пороговые значения, отклонение от которых будет подсвечиваться на графике.

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Машинное обучение

Yandex SpeechSense

Мы знаем, что бизнес-процессы у пользователей SpeechSense разные, и большинству необходима возможность настраивать и отлаживать теги самостоятельно.

Теперь, помимо системных тегов, которые отображаются в сервисе по умолчанию, есть возможность задавать собственные теги.

Такая возможность есть в рамках двух областей видимости:

  • пространство (доступен всем проектам пространства);

  • проект (доступен только в одном проекте).

Теги пространства или проекта можно редактировать на любом этапе жизненного цикла.

При настройке тегов можно:

  • выбрать набор поисковых строк («привет», «добрый день», «доброе утро»);

  • выбрать канал клиента/оператора или оба канала;

  • задать дистанцию между словами;

  • задать тип поиска: лемма*, полное совпадение.

* Лемма — начальная словарная форма слова. Позволяет искать совпадения по всем словоформам, независимо от падежа, рода, склонения, спряжения и т. д.

В SpeechSense также появился новый формат отчёта — «Отчёт динамики показателей».

Данный отчёт служит для отслеживания изменений важных бизнес-показателей во времени с разбивкой по операторам и подразделениям. Например, можно выявить, как изменилось количество предложений сопутствующих товаров в рамках сценария допродажи после проведения обучения, или количество повторных обращений (FCR — First Call Resolution). В отчёте доступен выбор периода и другие фильтры по диалогам.

YandexGPT API

Нейросеть YandexGPT 2 стала частью ИИ-сервиса Jay Copilot от Just AI. Jay Copilot — это платформа для удобного использования генеративного ИИ в работе и повседневных задачах. Модель YandexGPT 2 будет доступна как в режиме прямого доступа с возможностью тонкой настройки, так и в качестве базовой модели для готовых приложений.

С какими задачами YandexGPT 2 справляется особенно хорошо?

  • Кейсы, требующие актуальной информации, за счёт регулярного дообучения LLM

  • Генерация контента с учётом высоких требований к его этичности и чистоте от токсичных тем за счёт хорошего фильтра и фокуса на этом вопросе при обучении модели

  • Задачи, которые требуют дообучения модели на большом объёме собственных данных компании

У сервиса Jay Copilot также существует API, на базе которого можно реализовать сложные кейсы с интеграцией в сторонние системы и сервисы.

Также YandexGPT API теперь живёт в системе для интеллектуального анализа отзывов компании-партнёра Napoleon IT. Его задача — выявлять и группировать темы, о которых пользователи рассказывают в своих отзывах.

Курс «Основы работы с Yandex SpeechSense»

Чтобы максимально комфортно погрузить вас в работу с нашим сервисом, мы, совместно с экспертами в области контактных центров, разработали курс.

Он состоит из 8 модулей с теорией и практикой, где мы рассказываем об основных этапах работы с Yandex SpeechSense.

Ознакомиться с курсом и пройти его можно здесь.

Платформа данных

Yandex Cloud теперь поддерживает Apache Kafka® версии 3.5.1. — Release Notes.

Apache Kafka® 3.5.1 включает в себя несколько исправлений ошибок и новых функций, которые улучшают производительность.

Основные изменения связаны с улучшением поддержки KRaft-протокола.

Yandex Cloud продолжает использовать Zookeeper для управления кворумом в этом релизе. Для полного списка улучшений и исправлений ошибок смотрите Release Notes для Apache Kafka® 3.5.1.

Managed Service for MongoDB

В Managed Service for MongoDB добавили поддержку некоторых настроек (flowControl, changeStreamOptions, net.compression.compressors, storage.wiredTiger.indexConfig.prefixCompression).

Теперь пользователи смогут более тонко настраивать свой MongoDB-кластер. В UI/CLI/Terraform появилась возможность при изменении/создании кластера также настраивать новые параметры.

Managed Service for OpenSearch

Создание кластеров OpenSearch в YC CLI и управления ими.

Однако до недавнего времени через YC CLI нельзя было управлять кластерами OpenSearch, сейчас мы добавили такую возможность. Теперь кластерами OpenSearch можно управлять через YC CLI наряду с другими базами.

Документация

Управление кластерами OpenSearch через Terraform

Terraform — современное средство управления конфигурациями кластеров с использованием декларативного языка описания конфигураций. Это альтернатива нашему веб-интерфейсу.

Terraform часто используется крупными компаниями для автоматизации управления большим парком различных кластеров. Мы добавили возможность управлять кластерами OpenSearch через Terraform, что позволит улучшить автоматизацию и не прибегать к использованию веб-интерфейса в ручном режиме.

Managed Service for Greenplum®

В Greenplum появилась возможность частичного восстановления: вы можете указать список восстанавливаемых таблиц или схем. Это позволяет существенно ускорить восстановление и сэкономить на ресурсах кластера, если данных восстанавливается немного.

Документация

Managed Service for Redis

В Managed Service for Redis добавили возможность включения шардирования на существующих кластерах.

Если пользователи, у которых уже есть кластера Redis, понимают, что им нужно шардирование (горизонтальное масштабирование), они могут не создавать новый кластер и переносить данные, а в текущем кластере включить шардирование и потом уже добавлять новые шарды. Сейчас это можно сделать через API/CLI/Terraform.

Managed ClickHouse®

Поддержали возможность перезапускать хосты кластера.

В большинстве случаев пользователям не нужно перезапускать хосты. Это инструмент экстренного устранения проблем, связанных с утечками памяти или зависанием внутренних процессов ClickHouse. Для решения таких проблем делаются системные фиксы, но новые ошибки иногда тоже появляются. Инструмент, в первую очередь, предназначен для снижения нагрузки на техподдержку и дежурных за сервис.

Появилась поддержка ClickHouse® версий 23.9, 23.10, 23.11, 23.12 и 24.1.

Что нового:

  • Автоматическое определение форматов JSON и JSONEachRow

  • JsonMergePatch-функция для объединения JSON-объектов

  • Автоматический вывод типов данных для вложенных JSON-объектов

  • Column Statistics — новый механизм оптимизации запросов в дополнение к индексам и проекциям

  • Улучшение совместимости с MySQL

  • Кодек GCD, позволяющий повысить эффективность сжатия числовых данных

  • Поддержка неконстантных временных зон в функциях для работы с датами и временем

  • Запрос DROP TABLE IF EMPTY

  • Виртуальная колонка _size для табличных функций url, s3, hdfs

  • Оптимизация производительности для оконных функций, запросов SELECT FINAL, чтения данных из ORC-файлов, внешней агрегации данных, запросов INSERT FROM INFILE, фоновых мержей данных, чтения данных из кэша

  • Обновляемые материализованные представления (Refreshable Materialized Views)

  • Тип данных Variant

  • Запросы APPLY DELETED MASK и SYSTEM JEMALLOC PURGE

  • Функции приближенного сравнения строк: damerauLevenshteinDistance, jaroSimilarity и jaroWinklerSimilarity.

  • Выражения PASTE JOIN и ORDER BY ALL

  • Sqids-идентификаторы

  • Оптимизация производительности для функций агрегации данных, запросов SELECT FINAL, фоновых мержей данных, JOIN-алгоритма hash

Полный список изменений

DataSphere

Исполнение ноутбука в Dedicated-режиме с помощью API

В API DataSphere добавлена возможность исполнения ноутбука в Dedicated-режиме, что позволит пользователям автоматизировать свои процессы.

Расширенные логи и метрики для пользовательских нод

Улучшены логи и метрики для нод, что делает процесс запуска сервисов в эксплуатацию с помощью DataSphere прозрачнее и нагляднее. Обновлённые логи и дашборды можно найти в табах в нодах и в сервисах Cloud Logging и Cloud Monitoring, в фолдерах, связанных c нодой.

Data Transfer

Новые возможности и улучшения Data Transfer

  • Оптимизирована структура документации: консолидирована информация, относящаяся к работе с конкретным эндпоинтом (например, источником MySQL или приёмником PostgreSQL)

  • Исправлена ошибка подключения к Apache Kafka®.

  • Устранена проблема при редактировании трансформера.

  • Запрещена репликация из эндпоинта MySQL при отсутствии бинарного лога (binlog).

  • Устранена ошибка, из-за которой не переносились типы при переносе таблиц из PostgreSQL в PostgreSQL.

  • Исправлен механизм выбора хоста для шардирования эндпоинта ClickHouse®.

  • Исправлена ошибка некорректного переноса типа String для трансфера типа Репликация из YDB в YDB.

Больше об улучшениях можно узнать в changelog.

DataLens

Опубликовали Roadmap развития DataLens Open Source

Теперь историю изменений можно посмотреть в документации сервиса. Будем пополнять changelog обновлениями и улучшениями каждый месяц.

Если вам также интересны новинки DataLens Open Source, то напоминаем, что о них можно узнать на GitHub.

Вы тоже можете влиять на проект, заводя новые Issues и участвуя в обсуждениях текущих.

Обязательные селекторы

Новая настройка селектора, которая делает выбор значения обязательным, теперь доступна для всех пользователей. Её включение поможет обеспечить корректность дашборда и более эффективную работу с источником данных. Для этого при создании или редактировании селектора включите опцию «Обязательное поле».

Фильтрация чартом в сводных таблицах

Добавлена поддержка фильтрации чартом для сводных таблиц.

Лейблы в избранном

Для объектов в избранном появилась возможность добавлять лейблы и искать по ним. Лейбл заменяет название объекта и виден только вам. Для добавления лейбла нажмите значок, который появляется при наведении курсора на объект.

Marketplace

ScanFactory SaaS — платформа автоматизированного анализа защищённости публичных ресурсов. Решение проводит регулярное сканирование IP-адресов и сайтов компании с помощью 19 популярных сканеров безопасности и агрегирует результаты в веб-панели.

Opennix Pritunl — VPN-сервер, который позволяет виртуализировать ваши частные сети между центрами обработки данных и обеспечивает простой удалённый доступ в течение нескольких минут.

Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Backup

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud DNS

Yandex Cloud Logging

Yandex Compute Cloud

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

Yandex Network Load Balancer

Yandex Object Storage

Платформа данных

Yandex Data Proc

Yandex Data Streams

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Обновлены пошаговые инструкции по созданию и изменению кластера: добавлена ссылка на пример конфигурационного файла.

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Elasticsearch

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Redis

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Query

Yandex WebSQL

  • Добавлена «История изменений» за февраль.
Контейнерная разработка

Yandex Container Registry

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Yandex WebSQL

  • Добавлена «История изменений» за февраль.
Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Data Streams

Yandex IoT Core

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Object Storage

Yandex Query

Yandex Serverless Containers

Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex Identity and Access Management

Yandex Key Management Service

Ресурсы и управление

Yandex Cloud Billing

Yandex Cloud Logging

Yandex Cloud Organization

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex DataSphere

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Yandex SpeechSense

Yandex Vision OCR

YandexGPT API

Бизнес-инструменты

Yandex DataLens

Yandex Forms

Yandex Tracker

Yandex Wiki

Другие обновления

Обзор платформы Yandex Cloud

Партнёрам Marketplace

  • Обновлена информация о тарифе: добавлена таблица совместимости разных типов продуктов и тарифов.

Практические руководства платформы Yandex Cloud

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Команда Yandex Cloud

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Дайджесты
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)
7 марта 2024 г.
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