Организация
Организация — это рабочее пространство, которое объединяет разные типы ресурсов Yandex Cloud и пользователей.
Члены организации — пользователи, которые состоят в организации и могут получать доступ к сервисам внутри организации.
Пользователи, не являющиеся членами организации, не имеют доступа к ресурсам внутри организации.
Способ работы с платежными аккаунтами в сервисе Yandex Cloud Billing зависит от того, был ли добавлен платежный аккаунт в организацию.
Если платежный аккаунт добавлен в организацию, то его возможности по управлению ресурсами облачных сервисов определяются этой организацией. См. разделы:
Платежный аккаунт может принадлежать только одной организации, однако он может быть использован для оплаты ресурсов других организаций.
Как понять, добавлен ли платежный аккаунт в организацию
- Откройте консоль управления Yandex Cloud.
- В левом верхнем углу нажмите кнопку Все сервисы.
- Выберите сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите аккаунт из списка.
- У аккаунтов, добавленных в организацию, на странице с описанием данных аккаунта в разделе Общие сведения появится информация об идентификаторе организации.
Если у вас возникли вопросы по работе с вашим платежным аккаунтом в организации, создайте запрос в техническую поддержку.