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Yandex Cloud Billing

Организация

Статья создана
Обновлена 8 февраля 2024 г.

Организация — это рабочее пространство, которое объединяет разные типы ресурсов Yandex Cloud и пользователей.

Члены организациипользователи, которые состоят в организации и могут получать доступ к сервисам внутри организации.
Пользователи, не являющиеся членами организации, не имеют доступа к ресурсам внутри организации.

Способ работы с платежными аккаунтами в сервисе Yandex Cloud Billing зависит от того, был ли добавлен платежный аккаунт в организацию.

Если платежный аккаунт добавлен в организацию, то его возможности по управлению ресурсами облачных сервисов определяются этой организацией. См. разделы:

Платежный аккаунт может принадлежать только одной организации, однако он может быть использован для оплаты ресурсов других организаций.

Как понять, добавлен ли платежный аккаунт в организацию

  1. Откройте консоль управления Yandex Cloud.
  2. В левом верхнем углу нажмите кнопку Все сервисы.
  3. Выберите сервис Yandex Cloud Billing.
  4. Выберите аккаунт из списка.
  5. У аккаунтов, добавленных в организацию, на странице с описанием данных аккаунта в разделе Общие сведения появится информация об идентификаторе организации.

Если у вас возникли вопросы по работе с вашим платежным аккаунтом в организации, создайте запрос в техническую поддержку.