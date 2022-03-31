Микросервисная архитектура: что это, кому подойдёт, с чего начать

Что такое микросервисная архитектура Что такое микросервисная архитектура

Чем быстрее идея воплотится в новый продукт или в существующий проект, тем больше у вас шансов занять нишу и завоевать лояльность пользователей, а значит, стать успешнее и популярнее конкурентов.

Микросервисная архитектура — это подход, который помогает не только ускорить разработку продукта, но и сделать ее гибкой и управляемой: проект из неделимого целого превращается в систему связанных между собой блоков — сервисов. Впервые о микросервисах заговорили ещё в 2000‑х, но концепция архитектуры сформировалась только к началу 2010‑х. К 2014 году технологию внедрили такие крупные компании, как Netflix, Amazon и Twitter. Сегодня микросервисный подход используют гораздо активнее. В 2020 году в отчёте Cloud Microservices Market Research рынок облачных микросервисов оценили в 831,45 млн долларов США. К 2026 году его масштабы могут увеличиться более чем в три раза.

Микросервисная архитектура vs монолитная Микросервисная архитектура vs монолитная

Приложение с микросервисной архитектурой разделено на небольшие не зависящие друг от друга компоненты — микросервисы. У каждого из них своя бизнес-задача: например, управлять каталогом, хранить и обновлять содержимое корзины или проводить оплату заказа.