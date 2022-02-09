Инфраструктура умного поиска SearchBooster с нуля

Команда изначально выстраивала всю инфраструктуру в облаке, потому что ей, как стартапу, было важно подготовиться к масштабированию. Учитывали еще и то, что сфера интернет-торговли имеет сезонный характер: количество пользователей растет в праздники и в дни больших распродаж. Облачное размещение позволяет без сбоев переживать высоконагруженные периоды и не переплачивать за лишние мощности в «низкий» сезон.

Для размещения прототипа пользовались услугами провайдера Hetzner. Его дата-центры расположены в Германии и Финляндии, что давало очень высокий пинг для российских пользователей из регионов — 30-60 мс. Команда SearchBooster хотела сменить провайдера, чтобы ускорить пинг до виртуальных машин, обслуживающих индексацию интернет-магазинов и поиск.

В 2020 году основатели проекта, который тогда находился на стадии MVP, подали заявку на участие в программе акселерации IT-проектов Yandex Cloud Boost. Они выиграли грант 500 тысяч рублей на создание облачной инфраструктуры c помощью Yandex Cloud.

Ключевым фактором для выбора Yandex Cloud стало наличие платформы Kubernetes, которая использовалась при создании проекта, а здесь была представлена как управляемый сервис. Это позволяло легко перенести в Yandex Cloud существующие сервисы и не тратить время инженеров на поддержание платформы.

В Yandex Cloud привлекло еще и большое количество сервисов, в том числе тех, которые позволяли легко решать специфические задачи.