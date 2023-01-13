Программа поддержки малого и среднего IT‑бизнеса

Три дата‑центра Яндекса расположены в России. Мы называем их зонами доступности. Если вы развернёте приложения сразу в нескольких зонах, то обеспечите их отказоустойчивость, а вероятность потери данных и время простоев снизятся.

Кроме того, наша платформа соответствует требованиям о хранении персональных данных PCI DSS, GDPR, 152‑ФЗ РФ и индустриальных стандартов ISO.