Подключиться

Программа поддержки малого и среднего IT‑бизнеса

Задача программы — снизить порог входа для малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период.

Быстро адаптируйтесь под меняющиеся условия вместе с облаком: проверяйте бизнес-гипотезы, открывайте новые ниши и создавайте цифровые продукты и сервисы.

В Yandex Cloud есть предложение для каждого

Выберите то, которое подходит именно вам.
card-background

Для фрилансеров в сфере IT

Заработайте 10 тысяч рублей за то, что привели вашего клиента‑компанию в Yandex Cloud.

Подробнее
card-background

Для малого и среднего бизнеса

Получите грант на 3 месяца до 100 000 рублей на IT‑инфраструктуру в Yandex Cloud.

Подробнее
card-background

Для IT‑интеграторов

Станьте нашим партнёром и получайте премию до 30%, партнёрские фонды, совместные продажи и маркетинг.

Подробнее

Доступ к технологиям, на которых работают сервисы Яндекса

В основе облачной платформы — технологии, на которых работают другие успешные сервисы Яндекса: Поиск, Карты, Метрика. В работе Yandex Cloud используются лучшие технологии Яндекса, при этом мы постоянно разрабатываем и внедряем новые. Сочетайте проверенные и инновационные решения, работайте эффективнее и будьте всегда на шаг впереди конкурентов.

Почему Yandex Cloud

Ваши данные хранятся надёжно и безопасно

Три дата‑центра Яндекса расположены в России. Мы называем их зонами доступности. Если вы развернёте приложения сразу в нескольких зонах, то обеспечите их отказоустойчивость, а вероятность потери данных и время простоев снизятся.

Кроме того, наша платформа соответствует требованиям о хранении персональных данных PCI DSS, GDPR, 152‑ФЗ РФ и индустриальных стандартов ISO.

Вы всегда знаете, сколько потратили и на что

Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.

Платите только за используемые ресурсы или зарезервируйте их определённый объём на 6 месяцев или 1 год.

Вы никогда не останетесь одни

Служба поддержки ответит на любые вопросы, связанные с настройкой Yandex Cloud. Пользователи расширенных тарифных планов получают помощь в режиме 24/7. Поддержка предоставляется на русском и английском языках.

Для компаний‑интеграторов мы предоставляем обучение — поможем развить экспертизу в области технологий и продаж.

Остались вопросы?

Если у вас остались вопросы, напишите нам на cloud-care@yandex-team.ru — мы поможем сориентироваться и подберем для вас подходящую программу.

Написать письмо