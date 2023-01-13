Программа поддержки малого и среднего IT‑бизнеса
Задача программы — снизить порог входа для малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период.
Быстро адаптируйтесь под меняющиеся условия вместе с облаком: проверяйте бизнес-гипотезы, открывайте новые ниши и создавайте цифровые продукты и сервисы.
В Yandex Cloud есть предложение для каждого
Для фрилансеров в сфере IT
Заработайте 10 тысяч рублей за то, что привели вашего клиента‑компанию в Yandex Cloud.
Для малого и среднего бизнеса
Получите грант на 3 месяца до 100 000 рублей на IT‑инфраструктуру в Yandex Cloud.
Для IT‑интеграторов
Станьте нашим партнёром и получайте премию до 30%, партнёрские фонды, совместные продажи и маркетинг.
Доступ к технологиям, на которых работают сервисы Яндекса
В основе облачной платформы — технологии, на которых работают другие успешные сервисы Яндекса: Поиск, Карты, Метрика. В работе Yandex Cloud используются лучшие технологии Яндекса, при этом мы постоянно разрабатываем и внедряем новые. Сочетайте проверенные и инновационные решения, работайте эффективнее и будьте всегда на шаг впереди конкурентов.
Почему Yandex Cloud
Ваши данные хранятся надёжно и безопасно
Три дата‑центра Яндекса расположены в России. Мы называем их зонами доступности. Если вы развернёте приложения сразу в нескольких зонах, то обеспечите их отказоустойчивость, а вероятность потери данных и время простоев снизятся.
Кроме того, наша платформа соответствует требованиям о хранении персональных данных PCI DSS, GDPR, 152‑ФЗ РФ и индустриальных стандартов ISO.
Вы всегда знаете, сколько потратили и на что
Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.
Платите только за используемые ресурсы или зарезервируйте их определённый объём на 6 месяцев или 1 год.
Вы никогда не останетесь одни
Служба поддержки ответит на любые вопросы, связанные с настройкой Yandex Cloud. Пользователи расширенных тарифных планов получают помощь в режиме 24/7. Поддержка предоставляется на русском и английском языках.
Для компаний‑интеграторов мы предоставляем обучение — поможем развить экспертизу в области технологий и продаж.
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы, напишите нам на cloud-care@yandex-team.ru — мы поможем сориентироваться и подберем для вас подходящую программу.