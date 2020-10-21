Использование платформы Yandex Cloud для обработки данных о COVID-19

Центральный НИИ эпидемиологии (ЦНИИЭ) создан в 1963 году. Этот институт — один из главных в стране разработчиков теоретических основ и концепций в области эпидемиологии, социально-экономической значимости инфекционных болезней, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики инфекционных болезней.

В числе сотрудников института — семь действительных членов РАН, из них пять академиков и два член-корреспондента РАН, более 150 кандидатов и докторов наук, один заслуженный деятель науки РФ, четыре лауреата Государственной премии в области науки и техники, пять лауреатов премии Правительства РФ. Всего в НИИ более 1500 сотрудников.

На базе ЦНИИЭ создан и успешно работает Центр молекулярной диагностики (CMD) — один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России.