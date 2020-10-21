Использование платформы Yandex Cloud для обработки данных о COVID-19

О компании
Центральный НИИ эпидемиологии (ЦНИИЭ) создан в 1963 году. Этот институт — один из главных в стране разработчиков теоретических основ и концепций в области эпидемиологии, социально-экономической значимости инфекционных болезней, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики инфекционных болезней.
В числе сотрудников института — семь действительных членов РАН, из них пять академиков и два член-корреспондента РАН, более 150 кандидатов и докторов наук, один заслуженный деятель науки РФ, четыре лауреата Государственной премии в области науки и техники, пять лауреатов премии Правительства РФ. Всего в НИИ более 1500 сотрудников.
На базе ЦНИИЭ создан и успешно работает Центр молекулярной диагностики (CMD) — один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России.
Информационная система CMD
Для Центра молекулярной диагностики был разработан единый информационный комплекс, который выполняет функции лабораторно-информационной системы (для диагностических подразделений) и программного обеспечения информационных сервисов для пациентов и корпоративных клиентов. Лабораторно-информационная система обеспечивает все рабочие операции: от регистрации заказа и оплаты услуг до выдачи результатов исследований пациенту.
Информационная система включает в себя:
- Серверы приложений — более десяти клиентских сервисов, СУБД, сайты.
- Сервер службы личных кабинетов, обслуживания дисконтных карт и аутентификации клиентов.
- Внутренний портал.
- Фреймворки для работы с лабораторными услугами и заказами, для выдачи результатов.
- Внутреннюю систему обеспечения деятельности центра и проведения лабораторных исследований.
Пандемия COVID-19 изменила требования к ИТ-сервисам. Количество ежедневных тестов на коронавирусные инфекции увеличилось со 100 до 10 тыс. в день, отчего понадобилось быстро масштабировать работу информационных систем:
- создать геораспределенную систему;
- исключить возможность сбоев и замедления работы при пиковых нагрузках;
- обеспечить быструю проверку гипотез и реализацию изменений в информационных системах и сервисах;
- предоставлять оперативную аналитику по большому массиву тестов.
Однако у CMD не было возможности быстро нарастить собственные вычислительные мощности.
Переход на платформу Yandex Cloud
Решением стал перенос инфраструктуры в Yandex Cloud. На выбор платформы серьезно повлияли высокие стандарты безопасности, которые должны соблюдаться при работе с персональными данными пациентов. Yandex Cloud соответствует требованиям закона 152-ФЗ «О персональных данных» и стандартов PCI DSS и ISO/ECI 27001, обеспечивает защиту от DDOS-атак.
С помощью компании-партнера облачного провайдера «Аплана Диджитал» была спроектирована облачная инфраструктура с набором современных сервисов: инструментарий работы с контейнерными средами, управляемые базы данных, инструменты работы с большими данными и инструменты бизнес-аналитики.
Система в облаке выполняет две основные задачи CMD:
- Приложение для регистрации и автоматизации заказов медицинских анализов. В облачной инфраструктуре создается заказ, генерируется штрихкод, а затем заказ выгружается через API в лабораторную информационную систему (ЛИС).
- Интеграция через API с ЛИС для передачи данных и обработки результатов анализов в облачной среде, а также формирование отчетов об анализах, автоматизированная рассылка результатов пациентам и интерфейс для пользователей.
Стек технологий:
- PHP
- Yii2 + Bootstrap, Vue.js
- PostgreSQL
- Elasticsearch®
- Redis™
- RABBITMQ®
Архитектура информационной системы была построена на сервисах:
- Yandex Compute Cloud
- Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Yandex Managed Service for MySQL®
- Yandex Managed Service for MongoDB
- Yandex Network Load Balancer
- Yandex DDoS Protection
Опыт партнера и использование платформы Yandex Cloud позволили провести миграцию с простоем высоконагруженной веб-инфраструктуры и приложений всего в две минуты.
Переход на платформенные сервисы управления базами данных дал возможность снизить количество времени и ресурсов на администрирование, поддержку и резервное копирование инфраструктуры, а также обеспечить автоскейлинг — автоматизацию масштабирования при пиковых нагрузках.
Использование конфигураций управляемых СУБД с двумя хостами позволило разнести инфраструктуру баз данных в два независимых ЦОДа Яндекса, что сделало систему буквально катастрофоустойчивой.
Применяется контейнеризация приложений с использованием Docker-контейнеров.
Внедрена практика DevOps для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки изменений CI/CD.
Результаты миграции
Участие компании-партнера «Аплана Диджитал» позволило оперативно провести миграцию информационных систем и сервисов в Yandex Cloud. Проектирование, снятие дампов баз данных и другие подготовительные работы заняли две недели, а сама миграция произошла с простоем две минуты. В рамках проекта была сформирована гибридная архитектура информационной системы центра, сочетающая бэкенд-систему лабораторий с облачным фронтендом клиентских сервисов. Это дало возможность быстро отрабатывать сценарии изменений и развития информационных сервисов, а также приступить к дальнейшему развитию инфраструктуры и DevOps-разработки с использованием сервисов Yandex Cloud.