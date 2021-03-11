НефтеТрансСервис: IoT-решения Yandex Cloud для промышленного бизнес-анализа

Новым клиентом GlowByte стала транспортная группа НефтеТрансСервис, которая занимается железнодорожными перевозками нефтепродуктов. У управляющей компании есть курс на цифровизацию. Они обратились к GlowByte для проведения исследовательского проекта: нужно было проверить, может ли автоматический сбор и анализ данных с применением IoT-технологий помочь подразделению, которое занимается ремонтом вагонов, работать лучше.

У клиента было несколько гипотез о том, какие задачи можно решить, если использовать аналитику данных:

выбирать оборудование для модернизации в первую очередь на основании его доступности,

обнаружить нарушения производственного процесса,

прогнозировать снижение качества работы оборудования или его отказы.

По итогам проекта нужно было понять, какие гипотезы дают результат и заслуживают масштабирования на всю компанию, а какие — нет.

Для пилотного проекта выбрали производственную площадку под Рязанью. Систему решили сначала настраивать на двух ремонтных станках. Данные об использовании этого оборудования раньше записывались вручную в бумажных журналах (например, время выполнения разных операций со станками и данные о состоянии оборудования). Эти данные было очень сложно обрабатывать. Клиент хотел автоматизировать процесс сбора и анализа информации.