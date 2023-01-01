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Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for ClickHouse

Сервис Managed Service for ClickHouse помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов ClickHouse в инфраструктуре Yandex Cloud. ClickHouse — это высокопроизводительная колоночная СУБД с открытым исходным кодом.
Managed Service for ClickHouse позволяет:
  • Создавать системы, в которых требуется обработка и хранение большого объема данных.
  • Обрабатывать аналитические запросы в режиме онлайн (OLAP).
  • Поддерживать системы/работать с системами, которым нужна линейная масштабируемость по вертикали и горизонтали.
  • Использовать параллельную обработку запросов на многих процессорных ядрах.
Взаимодействие с сервисом осуществляется с помощью консоли управления, интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), API или HTTP-интерфейса. Managed Service for ClickHouse позволяет визуализировать структуру данных на вашем ClickHouse-кластере и отправлять SQL-запросы к базам из консоли управления Yandex Cloud.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Генеральный регламент о защите данных (GDPR).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Databases.