Что такое IaaS — инфраструктура как сервис

То же самое делает провайдер. Он создает на одном физическом сервере несколько виртуальных и сдает их в аренду. Каждый клиент получает один или несколько виртуальных серверов, в зависимости от потребностей. Так как серверы находятся в облаке, то подключаются к ним через интернет или другие сети.

Плюс виртуальной инфраструктуры в масштабируемости. Все ее ресурсы увеличиваются или уменьшаются в зависимости от текущей нагрузки. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок или страдать от того, что из‑за нехватки ресурсов у всех всё тормозит, пока бухгалтерия выгружает базу из 1С.

Архитектура

Архитектура IaaS состоит из тех же компонентов, что и локальный дата-центр (ЦОД). Это физические серверы, системы хранения и сетевые компоненты. При помощи специального ПО провайдер создает виртуальные серверы и системы хранения, на которых будут работать его клиенты.

Типы внедрений

Есть три способа развернуть инфраструктуру как сервис.

Публичная IaaS

Такое развертывание предназначено для использования разными организациями. Физическая инфраструктура (ЦОД) при этом принадлежит, управляется и эксплуатируется провайдером.

Частная IaaS

При таком способе развертывания IaaS используется исключительно одной организацией. Физическая инфраструктура при этом может принадлежать и эксплуатироваться как этой организацией, так и третьей стороной или быть в их совместном пользовании. Сам ЦОД может находиться на территории предприятия или на отдельной охраняемой территории.

Отличие частной виртуальной инфраструктуры от обычного ЦОДа в следующем: ЦОД — это физическая инфраструктура, поверх которой создается частная IaaS.

Гибридная IaaS

Если организация работает на собственном оборудовании, а в облаке развертывает только сервисы под определенные задачи — это называется гибридной инфраструктурой. Часто к ней прибегают, когда у предприятия не хватает своих ресурсов или они нужны на какое-то время. Например, это могут быть мощности для развертывания платформы машинного обучения или ресурсы для резервного копирования данных.

Архитектура Yandex Cloud

Компоненты архитектуры Yandex Cloud состоят из хранилищ и серверов: объектного хранилища, DNS-серверов, сети доставки контента CDN, балансировщиков нагрузки, сервиса нагрузочного тестирования и других служб. В облаке Yandex Cloud нет выделенных физических серверов управления, а все сервисы развернуты на виртуальных машинах. Это упрощает масштабирование — в случае необходимости автоматически подключаются дополнительные серверы или нужное число виртуальных машин.

В Yandex Cloud есть несколько сервисов для создания гибридной инфраструктуры. Один из них Yandex Cloud Interconect — предназначен для создания выделенных сетевых соединений между облаком и локальной инфраструктурой организации.

Кроме того, клиентам облака доступна услуга Yandex Distributed Cloud — развертывание аппаратных решений Яндекса на IT-инфраструктуре клиента облака и интеграции этих решений с Yandex Cloud.