Brandquad в Yandex Cloud: поиск архитектуры для удобного обновления приложения

Brandquad работает с крупными компаниями, которые производят или продают большое количество продуктов (L’oreal, Unilever, Nestle, X5 Retail Group и другими) и хотят хранить подробную информацию о них одном месте.

Brandquad — это цифровая платформа, которая позволяет собрать актуальные данные о продуктах и товарах в одном месте и управлять ими внутри компании, а также автоматизировать передачу данных о товарах в каналы продаж и получать регулярную аналитику о их использовании. Например, платформа может анализировать электронные полки на предмет наличия продукции, качества данных, получать глубокую аналитику того, как наполнение данных о продукте влияет на качество продаж.

Стартап запустился в 2015 году в Москве. Сегодня компания работает в России, ОАЭ и Франции. В системе Brandquad хранятся и обрабатываются данные более 600 брендов и 30 млн SKU. Данные о товарах передаются по 2000 каналам, в том числе — для Яндекс.Маркет, Ozon и других крупных онлайн- и офлайн-ритейлеров. Суммарно клиенты Brandquad экономят до 100 000 рабочих часов за счет автоматизации управления контентом.