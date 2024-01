Brandquad в Yandex Cloud: поиск архитектуры для удобного обновления приложения

После завершения проекта инфраструктура стала масштабируемой и управляемой, а затраты на нее снизились. Для клиентов Brandquad самым важным стали переезд платформы в РФ и повышение стабильности работы всей системы.

Технические итоги так или иначе связаны с переходом на Kubernetes:

На Kubernetes развёрнуто Statefull multi-tenant приложение.

Налажен CI/CD для stage (готовится процесс для prod окружений).

Повышена утилизация ресурсов за счёт управляемости.

Убрано большинство синхронных REST-запросов, что положительно сказалось на отзывчивости приложений.

Реализованы масштабирование и балансировка.

Uptime доведен до 99,5% (из них 0,45% — это проблемы софта), то есть повысился на 6,5%.

В планах на ближайшее будущее более подробное разбиение микросервисов на большее количество по ролям. В работе на платформе Yandex Cloud планируется использовать автомасштабирование нод под потребности ресурсов, подключить больше управляемых сервисов (Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for Redis™, Yandex Managed Service for ClickHouse), интегрировать сервис анализа и визуализации данных DataLens в бизнес-процессы.