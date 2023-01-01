Yandex Managed Service for Kubernetes
Сервис Managed Service for Kubernetes предоставляет окружение для работы с контейнеризованными приложениями в инфраструктуре Yandex Cloud. Вы можете разворачивать, масштабировать и управлять приложениями в контейнерах с помощью Kubernetes.
Сервис позволяет предоставлять доступ к приложениям, используя публичные и внутренние сервисы различных типов, а также приложения Cloud Marketplace. Все данные надежно хранятся и реплицируются в инфраструктуре Yandex Cloud, но можно дополнительно сделать резервные копии данных из Kubernetes и хранить их в Object Storage или другом хранилище. Для управления Kubernetes используйте командную оболочку kubectl.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Service for Kubernetes.
Начало работы
Создайте первый кластер Kubernetes
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Описание общего устройства сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Вопросы и ответы
Ответы на частые вопросы о сервисе