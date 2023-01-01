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Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Managed Service for Kubernetes

Сервис Managed Service for Kubernetes предоставляет окружение для работы с контейнеризованными приложениями в инфраструктуре Yandex Cloud. Вы можете разворачивать, масштабировать и управлять приложениями в контейнерах с помощью Kubernetes.
Сервис позволяет предоставлять доступ к приложениям, используя публичные и внутренние сервисы различных типов, а также приложения Cloud Marketplace. Все данные надежно хранятся и реплицируются в инфраструктуре Yandex Cloud, но можно дополнительно сделать резервные копии данных из Kubernetes и хранить их в Object Storage или другом хранилище. Для управления Kubernetes используйте командную оболочку kubectl.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Service for Kubernetes.