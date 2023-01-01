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Yandex Managed Service for Redis

Yandex Managed Service for Redis

Сервис Managed Service for Redis помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Redis 6.2 в инфраструктуре Yandex Cloud. Redis — это высокопроизводительная СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом, работающая с данными типа «ключ-значение».
Managed Service for Redis часто используется, чтобы:
  • Создавать сервер очередей (механизм «публикация-подписка»).
  • Кешировать результаты запросов к основной базе данных.
  • Кешировать промежуточные результаты при обработке данных.
  • Управлять сессиями пользователей и счетчиками: количество пользователей онлайн, просмотры и т.д.
Управлять сервисом можно с помощью консоли управления, интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), API или Terraform.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Генеральный регламент о защите данных (GDPR).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Databases.