ДелоТех, ИТ‑партнёр группы компаний «Дело» (ГК «Дело»), российского транспортно логистического холдинга, разработал DWH на базе платформы данных. В облаке было развёрнуто хранилище суммарным объёмом 6 ТБ и создано более девяти дашбордов в Yandex DataLens, на которых развёрнуто 15 отчётов. В рамках первого этапа проекта более 200 сотрудников получили доступ к новому инструменту для более качественной работы с бизнес‑метриками без дополнительных затрат на покупку лицензий. После запуска проекта на работе с отчётами сотрудники экономят в среднем 20 часов в неделю.
Результаты Yandex Cloud за 2023 год
О тенденциях использования облачных технологий для бизнеса — в итогах Yandex Cloud за 2023 год.
Мы в Yandex Cloud регулярно делимся не только финансовыми показателями публичной облачной платформы. Но и отражаем в нашем отчёте, как меняется потребление облачных сервисов у компаний разных отраслей и как технологии Yandex Cloud помогают бизнесу решать актуальные задачи.
Бизнес Yandex Cloud вырос вдвое быстрее рынка
Выручка Yandex Cloud в 2023 году достигла 13,3 млрд рублей. По сравнению с 2022‑м этот показатель вырос в 1,7 раза. Темпы роста облачной платформы вдвое опережают темпы роста российского облачного рынка.
Число пользователей Yandex Cloud в 2023 году увеличилось в 1,2 раза — до 29,3 тыс.
При этом распределение выручки между сегментами крупного и среднего бизнеса остаётся равномерным. Потребление облачных сервисов крупными и средними компаниями составляет около 85%.
Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud по итогам 2023 года продолжает составлять незначительную часть и не превышает 5%. Это соответствует стратегии развития Yandex Cloud как платформы для внешних пользователей.
Сервисы Yandex Cloud: усиливаем экосистему новыми технологиями
«2023‑й год прошел с „хайпом“ вокруг LLM — больших языковых моделей. Мы в Yandex Cloud уверены, что технологии должны приносить практическую пользу людям и компаниям, поэтому сохраняем фокус на развитии трёх ключевых направлений: Data Platform, Security и прикладных ML‑сервисов, где LLM может дополнить функциональность и принести уникальную ценность как компонент. Особое внимание мы продолжаем уделять улучшению Developer Experience — как с точки зрения развития интерфейсов, так и с точки зрения полноты и качества документации. Ведь нам важно обеспечивать лучший пользовательский опыт инженерам, разработчикам, аналитикам — нашим основным пользователям, которые взаимодействуют с сервисами Yandex Cloud ежедневно».
В 2023‑м мы расширили возможности облачной платформы Yandex Cloud. Теперь пользователям доступно более 60 взаимосвязанных сервисов: масштабируемая инфраструктура, сервисы платформы данных для хранения, обработки и анализа данных, а также инструменты машинного обучения и средства разработки. По итогам 2023 года распределение долей выручки между инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами остаётся на прежнем уровне. При этом активно растёт спрос на платформенные сервисы (PaaS): в 2023 году клиенты Yandex Cloud увеличили потребление сервисов этой группы почти в 2 раза.
Сервисы платформы данных и контейнерная разработка: спрос на аналитические сценарии и гибкую разработку собственных цифровых сервисов
В 2023 году компании разных отраслей сохранили интерес к облачным сервисам для обеспечения полного цикла работы с данными — от сбора и структурирования до анализа визуализации информации. Потребление сервисов платформы данных выросло почти вдвое, а количество клиентов, использующих эти сервисы — в 1,2 раза. Они применяют сервисы платформы для самых разных задач: реализации комплексных сценариев по передаче, обработке и хранению данных, создания хранилищ данных и дашбордов, обучения ML‑моделей. При этом значительно растёт спрос на аналитические сценарии в облаке:
За II полугодие 2023 года Yandex Cloud значительно расширила возможности сервисов платформы данных: добавила больше функциональности в существующие и запустила новые.
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В Managed Service for Greenplum® появился Command Center, новый инструмент, который позволяет разработчикам и администраторам анализировать производительность СУБД Greenplum. Кроме того, добавилась возможность резервирования определённого объёма ресурсов для Managed Service for Greenplum и Managed Service for OpenSearch. Получить скидку до 22% могут все пользователи платформы с 1 августа 2023 года. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия предложения.
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Yandex Cloud запустила сервис для оркестрации потоков данных Yandex Managed Service for Apache Airflow™. Он объединяет все этапы работы с данными на платформе Yandex Cloud в единый процесс. Это позволяет компаниям быстрее создавать дата‑проекты в облаке — от корпоративных хранилищ данных до рекомендательных систем.
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Новый инструмент Yandex WebSQL позволяет централизованно работать со всеми своими базами данных — просматривать их схемы, вносить изменения, писать SQL‑запросы с автозаполнением и подсветкой ошибок, добавлять запросы в избранное, а также просматривать историю выполненных запросов.
Потребление контейнерной разработки в облаке выросло в 2,1 раза. Такой рост обусловлен потребностью компаний разных отраслей в решениях для быстрой и гибкой разработки своих сервисов, которые можно легко развернуть и масштабировать.
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Безопасность в облаке — на всех уровнях работы с Yandex Cloud
Yandex Cloud уделяет особое внимание обеспечению безопасной работы в облаке. Мы инвестируем в развитие собственных сервисов и рекомендаций в области защиты данных, регулярно проходим аудиты и повышаем уровни соответствия ключевым стандартам индустрии. Для нас важно быть надёжным партнёром и помогать обеспечивать безопасную работу в облаке 29 тысячам клиентов, среди которых крупнейшие компании в России. В 2023 году в развитие безопасности Yandex Cloud инвестировала более 820 млн рублей.
При этом мы выстраиваем работу в Yandex Cloud так, чтобы не только обеспечивать безопасность облачной платформы, но и помогать компаниям‑клиентам обеспечивать end‑to‑end‑защиту на всех уровнях работы в облаке: самой облачной платформы, инфраструктуры пользователей и приложений и систем клиентов.
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Подтвердили соответствие Yandex Cloud стандарту безопасности PCI DSS v4.
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Подтвердили соответствие Yandex Cloud усиленному (1) уровню защиты информации и пятому уровню соответствия ГОСТ 57580.
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Опубликовали принципы информационной безопасности Yandex Cloud. Документ содержит описание мер и инструментов, которые провайдер применяет для защиты собственной инфраструктуры и ИТ‑систем компаний‑клиентов.
Кроме того, в 2023 году публичную облачную платформу дополнили три новых сервиса для обеспечения безопасности на стороне клиентов: собственный сервис для хранения секретов Yandex Lockbox, сканер уязвимостей Vulnerability Scanner и сервис Smart Web Security для безопасной работы в облаке и защиты веб‑приложений от DDoS‑атак. Также сервис резервного копирования Yandex Cloud Backup вышел в общий доступ.
По итогам 2023 года группа сервисов безопасности Yandex Cloud стала лидером по росту темпов потребления — этот показатель вырос в 2,5 раза.
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Также в 2023 году Yandex Cloud обновила программу обучения информационной безопасности. Теперь ИТ‑специалисты могут научиться не только предотвращать уязвимости и настраивать защиту от DDoS‑атак, но и управлять доступами в облачной инфраструктуре.
Машинное обучение: уникальные ML‑технологии Яндекса для задач бизнеса
В 2023 году Yandex Cloud активно развивала ML‑технологии для бизнеса. Потребление сервисов машинного обучения в облаке выросло в 1,6 раза.
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В сервисе Yandex SpeechKit появилось 8 новых голосов на русском языке с разной эмоциональной окраской. Есть приветливая и строгая интонации, и даже шёпот. Теперь компании‑разработчики смогут менять окраску синтезированной речи в зависимости от бизнес‑сценария, тем самым повышая удовлетворённость клиентов и конверсию в голосовых каналах. Кроме этого, в сервисе появился новый параметр, который позволяет настраивать высоту голоса и добиться оптимального звучания с учётом разного качества звука.
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Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. С его помощью компании могут повысить качество работы сотрудников в голосовых каналах и снизить затраты на аналитику коммуникаций.
Кроме того, облачная платформа открыла доступ к YandexGPT API для бизнеса — сначала в режиме тестирования по заявкам, а потом и для всех пользователей.
Пользователи Yandex Cloud: всё больше отраслей переходит в облака
Соответствие стандартам и требованиям
«Облачный рынок в России продолжает развиваться: расширяется спектр реализуемых в облаке сценариев, увеличивается число пользователей из новых отраслей. У компаний из разных индустрий растет потребность быстрее создавать новые цифровые продукты и услуги. Чтобы обеспечить гибкую разработку сервисов, им необходим сильный технологический партнёр. На базе наших показателей мы видим в равной степени и увеличение числа крупных компаний, которые выбирают основой своей стратегии cloud‑first‑подход, и рост количества „молодых“ пользователей, которые стартуют с экспериментов».
Среди компаний разных отраслей есть традиционные лидеры по объёму потребления — ритейл, ИТ, банки, и те, кто активно наращивает темпы использования облачных сервисов — промышленные и страховые компании, а также медиа.
Ритейл, ИТ‑компании, финансовые организации, промышленность активно используют сервисы платформы данных и контейнерной разработки, чтобы быстрее и точнее анализировать данные и разрабатывать новые сервисы.
ОТП Банк
Вкусно — и точка
Skyeng
Норникель
При этом у компаний разных отраслей растёт интерес к ML‑технологиям. Бизнес использует сервисы генерации и распознавания речи для повышения качества обслуживания клиентов.
Медиакомпания Актион нашла решение для работы с холодной базой клиентов. В партнёрстве с Just AI, используя технологии Yandex SpeechKit, компания запустила 45 голосовых роботов под различные задачи — от продаж до HR‑обзвонов. Роботы ведут 700–800 тысяч минут разговоров в месяц. С их помощью активировали неиспользуемую базу клиентов, отсекли нецелевую аудиторию и обеспечили 25% операторов горячими лидами. Конверсия по части направлений составила 45%, а конверсия лида в продажу после робота в 2 раза выше, чем без него.
Доступ к YandexGPT API для бизнеса открыл новые возможности по применению генеративных нейросетей в десятках сценариев, таких как создание чат‑ботов и виртуальных ассистентов, ответы на вопросы пользователей, обобщение и интерпретация данных из рабочих чатов, отзывов, онлайн‑встреч, анализ и классификация запросов пользователей, генерация описания товаров на маркетплейсах и многих других. По итогам 2023 года YandexGPT API начали пилотировать для задач бизнеса более 2,4 тыс. компаний.
Так, онлайн‑сервис для бизнеса Битрикс24 встроил YandexGPT API в свой ИИ‑ассистент CoPilot. Технология помогала пользователям в десятках сценариев: расшифровке записи разговора с покупателем, заполнении деталей заказа, написании постов, постановке задач и редактировании текстов. А сервис Dasha.AI тестирует YandexGPT API для автоматизации голосовых сценариев в колл‑центрах. Нейросеть помогает размечать телефонные запросы клиентов и формировать для роботов наиболее релевантные ответы на вопросы. Торговая сеть Ralf Ringer использует решение Smart‑Reply.AI со встроенным YandexGPT API. С его помощью компания автоматически отвечает на вопросы клиентов на маркетплейсах и комментирует отзывы о товарах.
Помогаем ИТ-сообществу расти и развиваться
Партнёрская программа: усиливаем работу с партнёрами
За 2023 год число активных партнёров Yandex Cloud выросло в 1,3 раза — до 534. Более 30 из них уже получили специализацию Yandex Cloud Professional — официальный статус экспертности партнёров по разным продуктовым направлениям (DevOps, Data Platform, Security Compliance, ML AI). Он включает оценку технологических компетенций и проектного опыта партнёров на основе практических заданий и интервью с нашими архитекторами.
Выручка Yandex Cloud от партнёрского канала увеличилась вдвое по сравнению с 2022 годом. Кроме того, команда облачной платформы уделяет особое внимание повышению качества партнёрской программы и росту рентабельности для партнёров, работающих с Yandex Cloud.
Yandex Cloud Boost: даём возможность расти быстрее ИТ‑проектам
В рамках программы Yandex Cloud Boost мы помогаем ИТ‑стартапам получать доступ к облачным технологиям. Вместе с акселераторами и венчурными фондами мы создаём экосистему, которая помогает обеспечивать базовые потребности начинающих компаний. Стартапы могут использовать облачные ресурсы для построения своей инфраструктуры и создания сервисов, получать доступ к экспертизе и уникальным технологиям Яндекса. Это позволяет новым ИТ‑проектам легко разрабатывать свои продукты, быстро интегрировать технологии искусственного интеллекта и надёжно запускать свои сервисы.
В 2023 году в рамках программы Yandex Cloud Boost более 300 стартапов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее — получили гранты на сумму 103 млн рублей.
В декабре 2023‑го мы запустили Yandex Cloud Boost AI — программу грантов на Yandex GPT API для компаний, которые используют большие языковые модели в своих сервисах. Всего за 2 недели 121 компания обратилась за грантом для использования YandexGPT API в ряде сценариев, среди которых генерация описания товаров на маркетплейсах, скоринг резюме кандидатов, суммаризация онлайн‑встреч, работа с юридическими документами, техническая поддержка.
Образовательные программы: помогаем растить экспертизу
По итогам 2023 года более 21,2 тысячи студентов обучились облачным компетенциям в рамках образовательных программ Yandех Cloud как на курсах облачной платформы, так и с помощью онлайн‑программ партнёров, таких как «Практикум», «Нетология», OTUS, SkillFactory, Slurm и другие. За всё время существования программ курсы окончили более 36,2 тысячи человек. По итогам года Yandex Cloud запустила 12 новых курсов, среди них курсы по DevOps, Security и работе с данными.
По результатам исследования аудитории курсов Yandex Cloud, проведённого совместно с агентством OMI, после прохождения курсов 81% студентов отмечают положительное влияние на развитие карьеры/продвижение в карьере; 84% отмечают, что курсы повысили эффективность использования сервисов для решения задач; 86% стали активнее использовать сервисы Yandex Cloud при решении рабочих/личных задач.
По результатам исследования, проведенного совместно с агентством OMI, 81% студентов отмечают, что прохождение курсов Yandex Cloud положительно влияет на продвижение и развитие карьеры, а 84% — стали эффективнее использовать облачные сервисы для решения задач.
Yandex Cloud продолжает поддерживать облачной экспертизой более 70 российских вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ, УрФУ, МИСИС, КФУ, КНИТУ‑КАИ, ТУСУР, ЮФУ, ТПУ, ЛЭТИ, Мосполитех, СВФУ, Финансовый университет, Университет Иннополис, МФТИ, РГУ нефти и газа, МАИ. За 2023 год более 9000 тысяч студентов вузов обучились на технологиях платформы.
Кроме этого, в 2023 году мы поддержали десятки студенческих хакатонов и олимпиад. Среди них — крупнейшие олимпиады «Я Профессионал», и Всероссийская олимпиада школьников GPT Week. Также Yandex Cloud продолжает сотрудничество со студенческими акселераторами — в 2023 поддержку получили более 50‑ти студенческих стартапов.
Yandex Cloud продолжает развивать и грантовые программы поддержки вузов и цифровизации образовательного процесса, научных проектов и образовательных программ.
Инвестируем в значимое: реализуем проекты в области экологии, науки и здравоохранения
Один из приоритетов Yandex Cloud — делать так, чтобы уникальные технологии Яндекса и облачные сервисы помогали в решении социально значимых задач. В 2023 вместе с научными организациями мы реализовали несколько проектов в этой области:
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Команда специалистов из Высшей школы экономики и Школы анализа данных (ШАД) Яндекса совместно с облачной платформой Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания климатического феномена Эль‑Ниньо. Новый алгоритм поможет точнее прогнозировать изменение средней температуры океанических вод на поверхности, которое способно вызывать природные бедствия в отдельных регионах мира. Сейчас модель уже предсказывает Эль‑Ниньо на 1,5 года вперед, а учёные планируют увеличить срок прогноза до 2 лет.
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Команда Yandex Cloud и учёные из МГУ запустили систему мониторинга потоков парниковых газов.
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Команда Yandex Cloud при поддержке ШАД Яндекса завершила первый этап проекта по мониторингу диких животных для национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай. В их числе — ирбисы, или снежные барсы, внесённые в Красную книгу. Проект стал основой для создания Урока цифры от Яндекса про облачные технологии, который прошли 3,4 млн школьников.
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Сеченовский университет, специалисты Yandex Cloud и ИИ‑компания Beltel Datanomics создали первую в России платформу медицинских данных. Решение поможет учёным, врачам и студентам медицинских специальностей изучать новые методики лечения и разрабатывать лекарства, а ИТ‑командам — создавать сервисы искусственного интеллекта в области здравоохранения. Более 1000 специалистов смогут за считанные секунды собирать наборы «живых» клинических данных с возможностью фильтрации по 150 параметрам: полу, возрасту, симптомам пациентов и другим характеристикам.
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