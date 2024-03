Результаты Yandex Cloud за 2023 год

В Managed Service for Greenplum® появился Command Center, новый инструмент, который позволяет разработчикам и администраторам анализировать производительность СУБД Greenplum. Кроме того, добавилась возможность резервирования определённого объёма ресурсов для Managed Service for Greenplum и Managed Service for OpenSearch. Получить скидку до 22% могут все пользователи платформы с 1 августа 2023 года. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия предложения.