Результаты Yandex Cloud за 2023 год

Безопасность в облаке — на всех уровнях работы с Yandex Cloud Безопасность в облаке — на всех уровнях работы с Yandex Cloud

Yandex Cloud уделяет особое внимание обеспечению безопасной работы в облаке. Мы инвестируем в развитие собственных сервисов и рекомендаций в области защиты данных, регулярно проходим аудиты и повышаем уровни соответствия ключевым стандартам индустрии. Для нас важно быть надёжным партнёром и помогать обеспечивать безопасную работу в облаке 29 тысячам клиентов, среди которых крупнейшие компании в России. В 2023 году в развитие безопасности Yandex Cloud инвестировала более 820 млн рублей.

При этом мы выстраиваем работу в Yandex Cloud так, чтобы не только обеспечивать безопасность облачной платформы, но и помогать компаниям‑клиентам обеспечивать end‑to‑end‑защиту на всех уровнях работы в облаке: самой облачной платформы, инфраструктуры пользователей и приложений и систем клиентов.