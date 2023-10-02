Как «ДелоТех» разрабатывает DWH на базе платформы данных

О чём эта история
ООО «ДелоТех» — внутренний IT‑партнёр Группы компаний «Дело» (ГК «Дело»), российского транспортно‑логистического холдинга. В 2022 году «ДелоТех» запустил в одном из активов компании проект по созданию единого корпоративного хранилища данных (DWH — Data Warehouse) и внедрению новой BI‑системы.
В качестве решения была выбрана интеграция Yandex Managed Service for ClickHouse® и Yandex DataLens, которые входят в состав экосистемы сервисов платформы данных. В облаке было развернуто хранилище с суммарным объёмом 6 ТБ и создано создано более девяти дашбордов в Yandex DataLens, на которых развернуто 15 отчетов. В рамках первого этапа проекта более 200 сотрудников получили доступ к новому инструменту для более качественной работы с бизнес‑метриками без дополнительных затрат на покупку лицензий. После запуска проекта на работе с отчётами сотрудники экономят в среднем 20 часов в неделю.
Задача компании
ООО «ДелоТех» — внутренний IT-партнёр ГК «Дело», который занимается разработкой и развитием современных IT-решений для логистики и цифровых продуктов в сфере контейнерных перевозок, а также обеспечивает отраслевой реинжиниринг бизнес-процессов.
В начале 2022 года ГК «Дело» сформулировала ряд бизнес‑задач:
- создать единый источник верифицированной информации и единую методологию;
- ускорить процесс формирования отчётности;
- организовать автоматический и оперативный доступ к данным первоисточников;
- внедрить единый инструмент отчётности.
«ДелоТех» как внутренний подрядчик приступил к разработке технического задания. После анализа технического задания было решено создать единое корпоративное хранилище данных.
Были сформулированы следующие задачи:
- автоматический сбор и нормализация данных из всех источников;
- аналитическая онлайн-отчётность в разных разрезах;
- доступ к отчётам с любых мобильных устройств;
- соответствие российскому законодательству в вопросах хранения и обработки данных.
Также в план проекта были включены этапы аудита и создания процедур по сбору исходных данных.
ГК «Дело» на момент старта проекта уже работала с зарубежной облачной платформой, поэтому заказчик решил в качестве новой площадки также выбрать облачное решение.
Перед выбором облачного провайдера команда «ДелоТех» собрала информацию о разных поставщиках услуг и сравнила их предложения. Рассматривались проприетарные и Open Source решения, платные и бесплатные сервисы.
Для проекта ГК «Дело» выбрала платформу данных Yandex Cloud, которая включает в себя сервисы для работы с данными — от сбора и подготовки до визуализации. Предложение Yandex Cloud оптимально решало поставленные задачи благодаря нескольким преимуществам:
- Управляемые базы данных и BI-система Yandex DataLens легко интегрируются друг с другом, что позволяет настроить бесшовные аналитические сценарии, такие как построение аналитических витрин и корпоративного хранилища данных.
- IT-специалистам команды «ДелоТех» не нужно выделять время, чтобы поддерживать облачную инфраструктуру — большую часть рутинных задач Yandex Cloud берёт на себя.
- Yandex DataLens предоставляется бесплатно и не требует покупки лицензии для каждого пользователя, что особенно важно с учётом большого количества сотрудников.
- Yandex Cloud внесён в реестр отечественного ПО и соответствует российским и международным стандартам безопасности и обработки персональных данных.
- Оперативная работа службы технической поддержки позволяет быстро решать возникающие вопросы.
- Бесплатный пробный период для сервисов Yandex Cloud, который даёт время протестировать возможности платформы и оптимально распланировать облачную архитектуру.
Data Warehouse для оператора контейнерной железнодорожной логистики
Пилотный проект по переходу на новую облачную платформу решили реализовать для ведущего российского оператора контейнерной железнодорожной логистики ПАО «ТрансКонтейнер».
Разработка архитектуры началась с подготовительного этапа, на котором команда «ДелоТех» решала и продолжает решать задачи по повышению качества исходных данных. Специалисты «ДелоТех» провели аудит процесса сбора данных из первоисточников и проработали регламенты расчёта ключевых показателей. Результатом этой работы стал набор атрибутов, который был необходим для разработки аналитических дашбордов.
Следующий этап — создание проекта технических решений для бизнес-анализа: корпоративного хранилища данных, витрин данных и ETL-инструментов (систем выгрузки данных из разных источников в единое хранилище).
Архитектура выбранного решения состоит из нескольких слоёв.
В качестве объектного хранилища используется Yandex Object Storage. Объём хранимых данных, которые перенесли в облако, составляет 6 ТБ. Данные реплицируются в трёх зонах доступности — аппаратно-независимых ЦОДах во Владимирской, Рязанской и Московской областях, для бесперебойной работы инфраструктуры.
Данные из источников загружаются в аналитическую систему управления базами данных (СУБД) ClickHouse, которая оптимально подходит для анализа структурированных данных. Для управления базой данных в облаке используется сервис Yandex Managed Service for ClickHouse. Был развернут хост с 192 ГБ RAM и 6 ТБ SSD, а загрузка архивов данных в облако заняла около 2,5 недель.
Исходная информация из ClickHouse служит источником для дашбордов в сервисе визуализации и анализа данных Yandex DataLens. На данный момент команда отдела данных и аналитики «ДелоТех» настроила в сервисе более 15 отчётов, пять из которых были перенесены из Power BI, а остальные — созданы с нуля.
Чтобы сформировать гипотезы дальнейшего развития «ДелоТех» разработала минимально жизнеспособный продукт. Реализация MVP заняла четыре месяца, из которых:
- два месяца ушло на подключение, обработку, нормализацию данных из разных источников;
- один месяц — на согласование технического задания, методику расчёта различных показателей, выбор облачного провайдера и согласование целевого облачного решения для ГК;
- один месяц — на миграцию и настройку дашбордов.
Результаты
В результате за четыре месяца реализации первого этапа проекта команде «ДелоТех» удалось развернуть DWH, а также перенести 6 ТБ данных и пять критически важных отчётов компании «ТрансКонтейнер» на платформу Yandex Cloud, кроме того, создать 10 новых отчётов. Уже на этом этапе заказчики внутри компании получили готовый инструмент с интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому они проводят более глубокий анализ ситуации и принимают взвешенные бизнес-решения.
В результате перехода на Yandex DataLens сотрудники отдела данных и аналитики «ДелоТех» экономят на работе с отчётами около 20 часов в неделю.
Сейчас в рамках второго этапа проекта DWH «ДелоТех» совместно с бизнес-партнёром со стороны ПАО «ТрансКонтейнер» разрабатывает единую модель данных, архитектуру по методологии Data Vault и библиотеку показателей. В планах ГК «Дело» подключить другие субхолдинги к единому корпоративному хранилищу данных и создать аналитические отчёты для всей ГК.
Это позволит сократить трудозатраты на подготовку отчётности из разных источников данных, а также своевременно принимать управленческие решения на основе достоверной и полной аналитической отчётности в едином инструменте с любых устройств.
Мнение
Платформа данных Yandex Cloud позволяет нам быстрее реализовывать проекты и не думать о поддержке IT-инфраструктуры — все заботы коллеги берут на себя. Для нас важно, что строить DWH мы можем быстро, гибко и безопасно.