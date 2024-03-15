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Yandex Cloud Backup

Сервис для создания резервных копий и восстановления виртуальных машин.
Предоставляется в партнёрстве с Киберпротект.

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Целостное восстановление данных

Yandex Cloud Backup позволяет сохранить данные приложений и обеспечить их целостность за счёт использования агента Cloud Backup в гостевой ОС.

Пофайловое восстановление

Восстанавливайте отдельные файлы из резервных копий в нужную директорию актуальной версии виртуальной машины.

Централизованное управление

Настраивайте политики резервного копирования виртуальных машин через консоль управления сразу для всего облака. Назначайте эти политики при настройке виртуальных машин.

Управляемый сервис

Все процессы создания бэкапов — на стороне облака, вам достаточно только задать политики и применить их к нужным виртуальным машинам.

Любой тип дисков

В отличие от снимка диска (snapshot), сервис создаёт копию всех дисков виртуальной машины: сетевых SSD и HDD, нереплицируемых дисков и локальных дисков на выделенных хостах.

Восстановление в новую ВМ

При невозможности восстановить предыдущее состояние текущей виртуальной машины вы можете восстановить её резервную копию в новую виртуальную машину.

С чего начать

Настройте политику создания резервных копий: выберите периодичность и тип копии — инкрементальный или полный.

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Вопросы и ответы

Сохранятся ли операции с диском на момент создания резервной копии?

Yandex Cloud Backup поддерживает целостные резервные копии на уровне приложения, а значит, что сохраняются все текущие операции с диском.

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