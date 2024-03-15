Yandex Cloud Backup

Скорость восстановления виртуальной машины зависит от объёма занятого пространства на дисках и выбранного типа дисков. ВМ с небольшим объёмом информации восстанавливаются из копии за несколько минут. Восстановление нагруженных виртуальных машин с большими объёмами информации может занять больше времени.