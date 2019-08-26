Опыт Dasha.AI: успешное применение робота для обновления базы данных портала Зарплата.ру

Для компании Зарплата.ру актуализация базы вакансий и базы резюме — это две задачи, но решены они были одним и тем же путём, поэтому в данном проекте объединены два кейса.

Во время пилота шел обзвон работодателей, в процессе которого удалось решить задачу увеличения объёма повторных продаж. В ходе тестов проводилось сравнение конверсии звонков от Dasha.AI с аккаунт-службой — и стало видно, что Dasha.AI показывает эффективность, лишь немного уступающую живому человеку. После этого опыт был расширен.

Основной этап реализации проекта занял около трёх месяцев:

После получения скрипта разговора от заказчика создана тестовая модель.

Проведены тестовые звонки: 60% состоявшихся разговоров заканчивались успешно с первого раза, в оставшихся случаях робот не понимал собеседника или разговор шёл не туда.

За 8 итераций модели добились снижения количества ошибок до 10%.

К концу трёх месяцев была создана модель, эффективность которой в процессе обзвона оказалась всего на 6,7% ниже, чем у оператора, живого человека.

Модель постоянно улучшается, апдейты выходят на ежемесячной основе, при этом точность работы с соискателями улучшается быстрее, чем было запланировано. Это зависит от объёмов информации. По базе резюме большие объёмы, по базе вакансий — меньше, в связи с этим дольше копится статистика ответов, и модель улучшается медленнее.

Технические особенности: увеличить скорость распознавания

Использование технологии Yandex SpeechKit в режиме потокового распознавания (распознавание речи в реальном времени) — это стандартный процесс, все вопросы использования API описаны в документации. Тем не менее инженеры Яндекс.Облака и Dasha.AI отметили важный пункт — скорость распознавания. Изначально показатель latency на коротких фразах (ответы «Да» или «Нет») составлял до 600 мс (обычно этот показатель составляет до 200 мс). В процессе работы, с одной стороны, инженерами была проведена оптимизация настроек, с другой — серверы Dasha.AI перенесены ближе к серверам Яндекса. В итоге сейчас распознавание происходит со скоростью 0–150 мс.