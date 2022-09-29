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SpeechKit

Yandex SpeechKit

Речевые технологии на базе машинного обучения для создания голосовых помощников, автоматизации колл-центров, контроля качества сервиса и других задач.

Наши технологии лежат в основе голосового помощника Алиса, а теперь адаптированы для вашего бизнеса.

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Моментальное распознавание речи на 10+ языках
SpeechKit за доли секунды высокоточно распознает речь во всем ее многообразии и стилистике. Благодаря этому, голосовые помощники наших клиентов общаются с пользователями легко и без задержек.
Реалистичное звучание голоса
Каждая фраза, созданная Yandex SpeechKit, звучит естественно, благодаря автоматическому подбору правильных ударений, характерных для речи человека и синтезу в реальном времени.
SpeechKit Brand Voice
New
Brand Voice — уникальный голос для вашего бизнеса. Выбирайте версию Full, чтобы создать умного голосового помощника и версию Adaptive, чтобы создать свой уникальный голос бренда всего за месяц.
Аналитика
Технологии Yandex SpeechKit улучшают клиентский сервис, благодаря анализу 100% звонков. Держите руку на пульсе, чтобы ваши бизнес-процессы опережали конкурентов.
Прозрачное ценообразование
Стоимость распознавания аудиозаписи автоматически рассчитывается по длительности трека, а стоимость синтеза речи — по количеству символов. Ваши расходы под полным контролем.
SpeechKit Hybrid
New
Решение для самых требовательных клиентов, которым необходимо контролировать процесс обработки и синтеза речи в собственном контуре.

Ведущие компании доверяют Yandex SpeechKit

Для ваших бизнес-задач

Автоматизация колл-центров

Автоматизируйте колл-центр вместе с Yandex Cloud — повышайте эффективность обработки звонков, улучшайте клиентский опыт и снижайте затраты. Российские компании-лидеры на рынке автоматизации колл-центров строят свои продукты на базе речевых технологий Yandex SpeechKit.

Телемаркетинг

Увеличивайте эффективность кампаний по активации клиентской базы и держите пользователей в курсе событий. Речевые технологии Yandex SpeechKit помогают клиентам снять нагрузку на операторов, сделать телемаркетинговые кампании быстрее и повышают конверсии в целевые действия. Особенно эффективен с новой технологией SpeechKit Brand Voice Adaptive.

Умные голосовые помощники

Создайте своего уникального голосового помощника, который решит до 80% вопросов клиентов. Наши технологии сделают его комфортным и осведомленным экспертом, который располагает к себе. Придать голосовому помощнику уникальный голос вашего бренда позволит технология SpeechKit Brand Voice Full.

SpeechKit Hybrid

Речевые ML-модели SpeechKit теперь могут быть развёрнуты на вашей инфраструктуре. Мы можем предложить как гибридные варианты, так и обработку 100% трафика в вашем контуре.

Получить предложение

SpeechKit Brand Voice 

Технология для создания уникального голоса компании.
SpeechKit Brand Voice представлен в версии Full и Adaptive.
цена по запросу
Brand Voice Full

Полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений

Уникальный голос

Возможность дообучения

Сферы применения:

  • Голосовые помощники
  • Сложные диалоги
  • Нестандартные кейсы

Произвольный текст для синтеза

Скорость внедрения ~ 6 мес

от 150 тыс. ₽/мес*
Brand Voice Adaptive

Цифровая копия голоса конкретного человека по заданным заранее шаблонам

Уникальный голос

Возможность дообучения

Сферы применения:

  • Телемаркетинг
  • Опросы и замер NPS
  • Soft‑collection
  • Прием звонков на первой линии

Скорость внедрения ~ 1 мес

Синтез речи рассчитывается по тарифам. В цену не входят услуги студии, диктора, сценаристов и другие сопутствующие расходы.

Готовые бизнес-решения на основе Yandex SpeechKit

Узнайте о задачах, которые голосовые роботы эффективно решают уже сейчас.

Подобрать решение

Истории компаний 

Проект с Yandex Cloud и VocaTech полностью оправдал наши ожидания, и мы увидели гибкость технологии Yandex SpeechKit. Специалисты дополнительно обучили платформу под нашу терминологию и масштабировали под растущие потребности
Иван Сахаров,
руководитель проектов департамента IDT British American Tobacco
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Мероприятия и вебинары 

Партнёры

Вопросы и ответы

Как использовать SpeechKit?

Сервис работает через HTTP API. Всё, что нужно для работы, вы сможете найти в документации. Начните знакомство с сервисом самостоятельно или обратитесь к нам. Мы подберём партнёра, который разработает решение специально для вашей задачи.

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Сервис работает через HTTP API. Всё, что нужно для работы, вы сможете найти в документации. Начните знакомство с сервисом самостоятельно или обратитесь к нам. Мы подберём партнёра, который разработает решение специально для вашей задачи.

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Зачем регистрироваться в консоли Yandex Cloud?

Для использования API необходимо получить идентификатор (IAM-токен или API-ключ). Этот идентификатор привязан к учетной записи в облаке.

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Для использования API необходимо получить идентификатор (IAM-токен или API-ключ). Этот идентификатор привязан к учетной записи в облаке.

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Что такое модель распознавания?

Модели распознавания — нейронная сеть, которая обучена распознавать речь на определенном языке. Для обучения моделей используются массивы данных из сервисов и приложений Яндекса. Это позволяет постоянно улучшать качество распознавания.

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Модели распознавания — нейронная сеть, которая обучена распознавать речь на определенном языке. Для обучения моделей используются массивы данных из сервисов и приложений Яндекса. Это позволяет постоянно улучшать качество распознавания.

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Какие языки распознаёт SpeechKit?

Модель распознавания поддерживает языки:

  • русский;
  • казахский;
  • английский;
  • немецкий;
  • французский;
  • финский;
  • шведский;
  • датский;
  • польский;
  • итальянский;
  • испанский;
  • португальский;
  • турецкий.

Также модель способна автоматически распознавать язык в одном потоке и в любой момент переключаться между языками.

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Модель распознавания поддерживает языки:

  • русский;
  • казахский;
  • английский;
  • немецкий;
  • французский;
  • финский;
  • шведский;
  • датский;
  • польский;
  • итальянский;
  • испанский;
  • португальский;
  • турецкий.

Также модель способна автоматически распознавать язык в одном потоке и в любой момент переключаться между языками.

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Какие форматы аудио поддерживает Yandex SpeechKit для распознавания?

Сервис позволяет распознавать аудио в форматах MP3, LPCM и OggOpus.

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Сервис позволяет распознавать аудио в форматах MP3, LPCM и OggOpus.

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