Yandex SpeechKit
Речевые технологии на базе машинного обучения для создания голосовых помощников, автоматизации колл-центров, контроля качества сервиса и других задач.
Наши технологии лежат в основе голосового помощника Алиса, а теперь адаптированы для вашего бизнеса.
Моментальное распознавание речи на 10+ языках
Реалистичное звучание голоса
SpeechKit Brand VoiceNew
Аналитика
Прозрачное ценообразование
SpeechKit HybridNew
Ведущие компании доверяют Yandex SpeechKit
Для ваших бизнес-задач
Автоматизация колл-центров
Автоматизируйте колл-центр вместе с Yandex Cloud — повышайте эффективность обработки звонков, улучшайте клиентский опыт и снижайте затраты. Российские компании-лидеры на рынке автоматизации колл-центров строят свои продукты на базе речевых технологий Yandex SpeechKit.
Телемаркетинг
Увеличивайте эффективность кампаний по активации клиентской базы и держите пользователей в курсе событий. Речевые технологии Yandex SpeechKit помогают клиентам снять нагрузку на операторов, сделать телемаркетинговые кампании быстрее и повышают конверсии в целевые действия. Особенно эффективен с новой технологией SpeechKit Brand Voice Adaptive.
Умные голосовые помощники
Создайте своего уникального голосового помощника, который решит до 80% вопросов клиентов. Наши технологии сделают его комфортным и осведомленным экспертом, который располагает к себе. Придать голосовому помощнику уникальный голос вашего бренда позволит технология SpeechKit Brand Voice Full.
SpeechKit Hybrid
Речевые ML-модели SpeechKit теперь могут быть развёрнуты на вашей инфраструктуре. Мы можем предложить как гибридные варианты, так и обработку 100% трафика в вашем контуре.
SpeechKit Brand Voice представлен в версии Full и Adaptive.
Полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений
Уникальный голос
Возможность дообучения
Сферы применения:
- Голосовые помощники
- Сложные диалоги
- Нестандартные кейсы
Произвольный текст для синтеза
Скорость внедрения ~ 6 мес
Цифровая копия голоса конкретного человека по заданным заранее шаблонам
Уникальный голос
Возможность дообучения
Сферы применения:
- Телемаркетинг
- Опросы и замер NPS
- Soft‑collection
- Прием звонков на первой линии
Скорость внедрения ~ 1 мес
⁎ Синтез речи рассчитывается по тарифам. В цену не входят услуги студии, диктора, сценаристов и другие сопутствующие расходы.
Партнёры
Вопросы и ответы
Как использовать SpeechKit?
Сервис работает через HTTP API. Всё, что нужно для работы, вы сможете найти в документации. Начните знакомство с сервисом самостоятельно или обратитесь к нам. Мы подберём партнёра, который разработает решение специально для вашей задачи.
Сервис работает через HTTP API. Всё, что нужно для работы, вы сможете найти в документации. Начните знакомство с сервисом самостоятельно или обратитесь к нам. Мы подберём партнёра, который разработает решение специально для вашей задачи.
Зачем регистрироваться в консоли Yandex Cloud?
Для использования API необходимо получить идентификатор (IAM-токен или API-ключ). Этот идентификатор привязан к учетной записи в облаке.
Для использования API необходимо получить идентификатор (IAM-токен или API-ключ). Этот идентификатор привязан к учетной записи в облаке.
Что такое модель распознавания?
Модели распознавания — нейронная сеть, которая обучена распознавать речь на определенном языке. Для обучения моделей используются массивы данных из сервисов и приложений Яндекса. Это позволяет постоянно улучшать качество распознавания.
Модели распознавания — нейронная сеть, которая обучена распознавать речь на определенном языке. Для обучения моделей используются массивы данных из сервисов и приложений Яндекса. Это позволяет постоянно улучшать качество распознавания.
Какие языки распознаёт SpeechKit?
Модель распознавания поддерживает языки:
- русский;
- казахский;
- английский;
- немецкий;
- французский;
- финский;
- шведский;
- датский;
- польский;
- итальянский;
- испанский;
- португальский;
- турецкий.
Также модель способна автоматически распознавать язык в одном потоке и в любой момент переключаться между языками.
Модель распознавания поддерживает языки:
- русский;
- казахский;
- английский;
- немецкий;
- французский;
- финский;
- шведский;
- датский;
- польский;
- итальянский;
- испанский;
- португальский;
- турецкий.
Также модель способна автоматически распознавать язык в одном потоке и в любой момент переключаться между языками.