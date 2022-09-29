Моментальное распознавание речи на 10+ языках SpeechKit за доли секунды высокоточно распознает речь во всем ее многообразии и стилистике. Благодаря этому, голосовые помощники наших клиентов общаются с пользователями легко и без задержек.

Реалистичное звучание голоса Каждая фраза, созданная Yandex SpeechKit, звучит естественно, благодаря автоматическому подбору правильных ударений, характерных для речи человека и синтезу в реальном времени.

SpeechKit Brand Voice New Brand Voice — уникальный голос для вашего бизнеса. Выбирайте версию Full, чтобы создать умного голосового помощника и версию Adaptive, чтобы создать свой уникальный голос бренда всего за месяц.

Аналитика Технологии Yandex SpeechKit улучшают клиентский сервис, благодаря анализу 100% звонков. Держите руку на пульсе, чтобы ваши бизнес-процессы опережали конкурентов.

Прозрачное ценообразование Стоимость распознавания аудиозаписи автоматически рассчитывается по длительности трека, а стоимость синтеза речи — по количеству символов. Ваши расходы под полным контролем.