Как MongoDB в Облаке обеспечивает быстрый поиск нужной информации в огромных массивах данных

Blumenkraft создает сервисы, которые хранят миллионы событий и обеспечивают к ним очень быстрый доступ. За шесть лет работы компания построила системы в разных сферах бизнеса: это учреждения дополнительного образования, строительные, инженерные, сервисные, торговые предприятия.

Возьмем, например, аналитическую систему для ритейла, которая учитывает движения товаров за всю историю компании (сеть из 15 розничных и оптовых магазинов). На странице товара можно увидеть историю продаж и поставок, интегрированные значения (объем остатков количественный и в деньгах) за любой выбранный период (до трех месяцев) в любом магазине или группе магазинов. Система, разработанная Blumenkraft, создает такой отчет менее чем за секунду. При этом учитывается до 100 тыс. событий — все продажи и передвижения товара за 10 лет. В сравнении с, например, привычными бухгалтерскими программами, где форма может открываться минуту, подобная скорость выглядит очень выигрышно, при этом объем и сложность накопленной информации сопоставимы.

Бизнес-системы Blumenkraft — это цифровые системы учета, планирования и контроля работы, которые позволяют клиентам:

Собирать ключевые данные о бизнесе. Проекты, сроки, платежи, клиенты, сотрудники, контракты — всё в одном месте.

Управлять компанией на основе визуализации данных и графиков.

Предоставлять доступ сотрудникам или клиентам, определяя только нужные им функции.

Системно экономить деньги организации и время сотрудников.

Чтобы хранить большие объемы данных и быстро получать к ним доступ, необходима высокоскоростная облачная платформа. Самым удобным, гибким, мощным и выгодным способом размещения разрабатываемых сервисов стало решение, основанное на Яндекс.Облаке и нереляционных базах данных MongoDB.