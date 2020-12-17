Компания 10gen начала разрабатывать MongoDB в середине 2007 года в рамках проекта «программная платформа как услуга». Они хотели создать сервер приложений и базу данных, которые служили бы хостингом для веб-приложений, при этом обеспечивая автоматическое масштабирование и управление программной и аппаратной инфраструктурой. В середине 2000-х этот подход не заинтересовал рынок, но зато новая технология баз данных стала очень популярной. Сейчас это один из классических примеров NoSQL-систем.

NoSQL для неструктурированных данных

Чтобы создавать большие масштабируемые системы, разработчики десятилетиями использовали базы данных SQL. Но со временем появилась потребность хранить данные без определённой структуры. Работать с ними в двумерной таблице просто не получалось. Тогда решили использовать нереляционные базы данных, которые назвали NoSQL. Дополнительным преимуществом стало то, что множество типов данных, для моделирования которых раньше применялся реляционный подход, гораздо удобнее представлять и использовать в подходе с NoSQL.

NoSQL позволяет оперировать различными типами данных, реализуя при этом полнотекстовый поиск по базе, в том числе без задания «схемы» данных. Такие базы данных характеризуются высокой доступностью и отказоустойчивостью. Между записями нет связи, поэтому данные легко делить на независимые части и шардировать: группировать в секции и размещать на разных, физически и логически независимых серверах базы данных. Так реализуется горизонтальное масштабирование. Этот подход принципиально отличается от вертикального масштабирования. При росте нагрузки и объёма данных оно предусматривает наращивание вычислительных возможностей одного сервера баз данных, у которого есть объективные физические пределы: максимальное количество поддерживаемых CPU, объём памяти и т. д.

Ещё одна важная особенность NoSQL — множество типов баз данных, разработанных и оптимизированных для конкретных видов моделей данных (документной, графовой, колоночной или «ключ — значение») и шаблонов доступа:

Document Store: MongoDB, CouchDB, RethinkDB.

Key-Value Store: DynamoDB.

Column Store: Cassandra.

Data-Structures: Redis.

NoSQL больше всего подходит для приложений, которые должны быстро и с низкой задержкой обрабатывать большой объём данных с разной структурой. Проще всего представить сравнение NoSQL и SQL в виде таблицы:

SQL NoSQL Реляционная модель Нереляционная модель Данные хранятся в таблицах Данные хранятся по-разному: как JSON, ключ — значение и т. д. (в зависимости от типа базы данных). Типы могут варьироваться Очень строгая структура базы Нет жёстких требований к структуре Подходит для решений, где каждая запись имеет одинаковый вид и обладает одинаковыми свойствами Не каждая запись должна быть одинаковой. Гибкий подход С добавлением новового свойства нужно изменить всю схему Добавление новых свойств ничего не нарушает Поддерживает ACID-транзакции Поддержка ACID-транзакций варьируется и зависит от используемой базы данных NoSQL Масштабируется вертикально Масштабируется горизонтально и вертикально. Гибкая модель данных

Более того, многие современные базы данных начали объединять концепции SQL и NoSQL. PostgreSQL, например, по-прежнему не умеет горизонтально масштабироваться средствами самой базы данных, но теперь поддерживает не только хранение, но и индексирование данных JSON, как и MongoDB.

MongoDB — база данных для документов

MongoDB — это ориентированная на документы база данных NoSQL с открытым исходным кодом, которая использует для хранения структуру JSON. Модель данных MongoDB позволяет представлять иерархические отношения, проще хранить массивы и другие более сложные структуры.

Вместо таблиц и строк, как в реляционных базах данных, в MongoDB коллекции и документы, которые состоят из пар «ключ — значение»:

{ "someKey" : "value" , "best" : { "foo" : "baz" } }

Коллекция — это набор документов, эквивалент таблицы реляционной базы данных. Каждый документ может отличаться друг от друга размером, содержанием и количеством полей. В документах MongoDB можно хранить даже бинарные данные: изображения, mp3 и т. д.

Структура документа похожа на то, как разработчики конструируют классы и объекты на языках программирования, а у хранимых документов необязательно должна быть заранее определённая схема. Можно создавать поля на лету, а также настроить валидацию JSON Schema. Драйверы MongoDB уже из коробки умеют десериализовывать данные из базы в полноценные объекты. Для разработчика это делается прозрачно, а значит, требуется писать меньше кода и возникает меньше багов.