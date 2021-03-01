Yandex Tracker становится частью Yandex.Cloud

Сервис для управления проектами Yandex Tracker с 1 марта становится частью облачной платформы Yandex.Cloud. Пользователи смогут объединить аккаунты, чтобы управлять правами и оплачивать услуги с единого платёжного аккаунта в облаке.

Yandex Tracker — универсальный сервис для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компании. С его помощью можно организовать любой бизнес-процесс: от разработки приложения до управления закупками и согласования договоров.

Tracker разрабатывается Яндексом с 2012 года и используется для организации работы всех подразделений компании. Сервис позволил Яндекс организовать единую рабочую среду для всех сотрудников и объединить бизнес-процессы в одном инструменте. В 2017 году Yandex Tracker вышел в открытый доступ и сейчас используется в более чем 500 компаниях, среди которых ритейлер 12storeez и онлайн-школа по работе с данными SkillFactory.

Yandex Tracker позволяет делать бизнес-процессы прозрачными для всех сотрудников: создавать задачи, назначать в них исполнителей и наблюдателей, писать комментарии и работать с документами. С помощью Yandex Tracker компании могут анализировать производительность и загрузку своей команды, оценивать прогресс работы, визуализировать данные в виде графиков и таблиц, создавать Agile-доски. Инструменты автоматизации Tracker экономят время на выполнении рутинных действий. Например, сервис даёт возможность автоматически изменять параметры задач при выполнении условий, отправлять типовые комментарии и создавать новые задачи по шаблону.

После запуска Tracker в Yandex.Cloud в сервисе появятся новые возможности для корпоративных клиентов. Например, сотрудники компаний, которые используют системы управления пользователями, такие как служба каталогов Active Directory, смогут авторизоваться в системе через технологию единого входа SSO (Single Sign-On).

«Yandex.Cloud продолжает расширять возможности платформы для бизнеса. Вместе с технологическими сервисами для разработки и хостинга приложений в облаке мы видим огромный потенциал в распространении облачных инструментов для автоматизации бизнес-процессов. Яндекс, в частности команда Yandex.Cloud, пользуется Tracker каждый день. Мы рады предоставить возможности сервиса в составе нашей облачной платформы, учитывая потребности текущих пользователей и рынка в целом», — прокомментировал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

17 марта мы проведем вебинар о Yandex Tracker и расскажем, чем он полезен для пользователей Yandex.Cloud. Присоединяйтесь!

Узнать больше о сервисе вы можете: