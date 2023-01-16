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Tracker

Yandex Tracker

Сервис для совместной работы и организации процессов в компании.
Контролируйте задачи всех подразделений с помощью одного инструмента.

Попробовать бесплатноМигрировать в Tracker
Универсальная рабочая среда

Tracker удобно использовать как небольшим командам, так и крупным компаниям. Его возможности подойдут для всех отраслей бизнеса.

Хранение данных на территории РФ

Tracker хранит данные на территории Российской Федерации с учётом требований, установленных законодательством.

Лучшие практики Яндекса

Tracker разработан с учётом опыта управления процессами Яндекса и используется в работе всеми подразделениями компании.

От 185 рублей за пользователя

В стоимость лицензии Tracker включены все возможности для совместной работы и организации процессов в компании, вам не нужно покупать дополнительные функции — регистрируйтесь и работайте.

Русскоязычный интерфейс

Интерфейс Tracker написан на понятном русском языке, так же как и документация. С сервисом легко разобраться и быстро начать работу.

Отказоустойчивость

Tracker спроектирован для работы с большими нагрузками. Он справится с любым объёмом задач даже самой большой организации, такой как Яндекс.

Миграция в Tracker

Расскажем, как мигрировать самостоятельно, или поможем подобрать партнёра, который сделает все под ключ. Напишите нам.

Если у вас более 100 пользователей, и вы выберете партнёра, мы компенсируем часть расходов на внедрение.
Подробности — в ответе на заявку.

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Tracker подойдёт разным командам

Разработка

Организуйте работу команды разработчиков в Tracker по методологии Agile: оценивайте трудозатраты, планируйте спринты, контролируйте работу над задачами на виртуальной доске и следите за их выполнением на дашбордах.

Документооборот

Организуйте документооборот в Tracker. Совместная работа и согласование документов на одной платформе позволит формализовать процессы и избавить сотрудников от части рутинных операций.

Маркетинг

Соберите в Tracker дашборд подготовки материалов рекламной кампании с необходимыми графиками и статистикой, чтобы сделать этот процесс наглядным и организованным. Учёт времени и комментарии позволят сделать работу с подрядчиками более прозрачной.

Ваши возможности с Tracker

Ведите все задачи в Tracker

В Tracker каждой задаче соответствует отдельная страница, которая содержит описание, чеклисты, ответственных, сроки выполнения, ссылки на связанные задачи и другую важную информацию. Там же удобно запрашивать необходимые данные, обсуждать детали и согласовывать результаты. Все заинтересованные будут автоматически получать уведомления о новых комментариях, а договоренности фиксироваться на странице задачи.

Тарифы 

Бесплатно
Бесплатно

Для индивидуального пользования и маленьких команд.

до 5 пользователей

Небольшие компании
258 ₽
/ месяц

За одного пользователя.
Тариф действует для первых 100 пользователей.

до 100 пользователей

Средние компании
222 ₽
/ месяц

За одного пользователя.
Тариф действует с 100-го до 250-го пользователя.

до 250 пользователей

Крупные компании
185 ₽
/ месяц

За одного пользователя.
Тариф действует с 251-го пользователя.

251+ пользователей

Инструменты для совместной работы

Посмотрите вебинар

Узнайте о возможностях сервиса, свежих изменениях в интерфейсе и функционале проектного управления. Также рассказываем о том, как мигрировать в Yandex Tracker из других инструментов управления задачами.

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Вопросы и ответы

Как зарегистрироваться в Tracker?

Зарегистрироваться в Tracker можно с помощью вашего аккаунта на Яндексе или с помощью рабочего аккаунта. После регистрации вы сможете создать организацию, чтобы объединить пользователей и управлять доступами.

Если в вашей компании настроена система управления учетными данными (Active Directory, Google Workspace или др.), которая поддерживает протокол SAML, вы сможете настроить сотрудникам федеративный доступ через систему единого входа (SSO).

Документация

Зарегистрироваться в Tracker можно с помощью вашего аккаунта на Яндексе или с помощью рабочего аккаунта. После регистрации вы сможете создать организацию, чтобы объединить пользователей и управлять доступами.

Если в вашей компании настроена система управления учетными данными (Active Directory, Google Workspace или др.), которая поддерживает протокол SAML, вы сможете настроить сотрудникам федеративный доступ через систему единого входа (SSO).

Документация

Есть ли API?

Да, с его помощью можно интегрировать Tracker с другими системами, что позволит:

  • автоматизировать процессы, связанные с созданием, массовым изменением и поиском задач по параметрам;
  • задавать специфические правила обработки определённых действий;
  • создавать браузерные расширения для работы с Tracker.
Справочник API

Да, с его помощью можно интегрировать Tracker с другими системами, что позволит:

  • автоматизировать процессы, связанные с созданием, массовым изменением и поиском задач по параметрам;
  • задавать специфические правила обработки определённых действий;
  • создавать браузерные расширения для работы с Tracker.
Справочник API

Какой SLA у сервиса?

SLA на доступность сервиса Tracker — 99,9%. Подробнее ознакомиться с условиями SLA можно в юридических документах.

Ознакомиться с SLA

SLA на доступность сервиса Tracker — 99,9%. Подробнее ознакомиться с условиями SLA можно в юридических документах.

Ознакомиться с SLA

Есть ли ограничения по объёму хранимой информации и количеству задач?

Нет, ограничений по объёму хранимых данных или обрабатываемых задач нет.

Нет, ограничений по объёму хранимых данных или обрабатываемых задач нет.

Как перенести данные по задачам из других систем в Tracker?

Вы можете перенести свои процессы в Tracker при помощи API или разработанного нами инструмента миграции. Мы также можем подобрать партнёра, который проведет миграцию под ключ. Специалисты Yandex Cloud готовы ответить на ваши вопросы и помочь с миграцией — напишите нам.

Связаться с нами

Вы можете перенести свои процессы в Tracker при помощи API или разработанного нами инструмента миграции. Мы также можем подобрать партнёра, который проведет миграцию под ключ. Специалисты Yandex Cloud готовы ответить на ваши вопросы и помочь с миграцией — напишите нам.

Связаться с нами

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