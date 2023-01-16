Yandex Tracker
Сервис для совместной работы и организации процессов в компании.
Контролируйте задачи всех подразделений с помощью одного инструмента.
Контролируйте задачи всех подразделений с помощью одного инструмента.
Универсальная рабочая среда
Tracker удобно использовать как небольшим командам, так и крупным компаниям. Его возможности подойдут для всех отраслей бизнеса.
Хранение данных на территории РФ
Tracker хранит данные на территории Российской Федерации с учётом требований, установленных законодательством.
Лучшие практики Яндекса
Tracker разработан с учётом опыта управления процессами Яндекса и используется в работе всеми подразделениями компании.
От 185 рублей за пользователя
В стоимость лицензии Tracker включены все возможности для совместной работы и организации процессов в компании, вам не нужно покупать дополнительные функции — регистрируйтесь и работайте.
Русскоязычный интерфейс
Интерфейс Tracker написан на понятном русском языке, так же как и документация. С сервисом легко разобраться и быстро начать работу.
Отказоустойчивость
Tracker спроектирован для работы с большими нагрузками. Он справится с любым объёмом задач даже самой большой организации, такой как Яндекс.
Tracker подойдёт разным командам
Разработка
Организуйте работу команды разработчиков в Tracker по методологии Agile: оценивайте трудозатраты, планируйте спринты, контролируйте работу над задачами на виртуальной доске и следите за их выполнением на дашбордах.
Документооборот
Организуйте документооборот в Tracker. Совместная работа и согласование документов на одной платформе позволит формализовать процессы и избавить сотрудников от части рутинных операций.
Маркетинг
Соберите в Tracker дашборд подготовки материалов рекламной кампании с необходимыми графиками и статистикой, чтобы сделать этот процесс наглядным и организованным. Учёт времени и комментарии позволят сделать работу с подрядчиками более прозрачной.
Ваши возможности с Tracker
Ведите все задачи в Tracker
В Tracker каждой задаче соответствует отдельная страница, которая содержит описание, чеклисты, ответственных, сроки выполнения, ссылки на связанные задачи и другую важную информацию. Там же удобно запрашивать необходимые данные, обсуждать детали и согласовывать результаты. Все заинтересованные будут автоматически получать уведомления о новых комментариях, а договоренности фиксироваться на странице задачи.
Для индивидуального пользования и маленьких команд.
до 5 пользователей
За одного пользователя.
Тариф действует для первых 100 пользователей.
до 100 пользователей
За одного пользователя.
Тариф действует с 100-го до 250-го пользователя.
до 250 пользователей
За одного пользователя.
Тариф действует с 251-го пользователя.
251+ пользователей
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Узнайте о возможностях сервиса, свежих изменениях в интерфейсе и функционале проектного управления. Также рассказываем о том, как мигрировать в Yandex Tracker из других инструментов управления задачами.
Вопросы и ответы
Как зарегистрироваться в Tracker?
Зарегистрироваться в Tracker можно с помощью вашего аккаунта на Яндексе или с помощью рабочего аккаунта. После регистрации вы сможете создать организацию, чтобы объединить пользователей и управлять доступами.
Если в вашей компании настроена система управления учетными данными (Active Directory, Google Workspace или др.), которая поддерживает протокол SAML, вы сможете настроить сотрудникам федеративный доступ через систему единого входа (SSO).
Зарегистрироваться в Tracker можно с помощью вашего аккаунта на Яндексе или с помощью рабочего аккаунта. После регистрации вы сможете создать организацию, чтобы объединить пользователей и управлять доступами.
Если в вашей компании настроена система управления учетными данными (Active Directory, Google Workspace или др.), которая поддерживает протокол SAML, вы сможете настроить сотрудникам федеративный доступ через систему единого входа (SSO).
Есть ли API?
Да, с его помощью можно интегрировать Tracker с другими системами, что позволит:
- автоматизировать процессы, связанные с созданием, массовым изменением и поиском задач по параметрам;
- задавать специфические правила обработки определённых действий;
- создавать браузерные расширения для работы с Tracker.
Да, с его помощью можно интегрировать Tracker с другими системами, что позволит:
- автоматизировать процессы, связанные с созданием, массовым изменением и поиском задач по параметрам;
- задавать специфические правила обработки определённых действий;
- создавать браузерные расширения для работы с Tracker.
Какой SLA у сервиса?
SLA на доступность сервиса Tracker — 99,9%. Подробнее ознакомиться с условиями SLA можно в юридических документах.
SLA на доступность сервиса Tracker — 99,9%. Подробнее ознакомиться с условиями SLA можно в юридических документах.
Есть ли ограничения по объёму хранимой информации и количеству задач?
Нет, ограничений по объёму хранимых данных или обрабатываемых задач нет.
Нет, ограничений по объёму хранимых данных или обрабатываемых задач нет.
Как перенести данные по задачам из других систем в Tracker?
Вы можете перенести свои процессы в Tracker при помощи API или разработанного нами инструмента миграции. Мы также можем подобрать партнёра, который проведет миграцию под ключ. Специалисты Yandex Cloud готовы ответить на ваши вопросы и помочь с миграцией — напишите нам.
Вы можете перенести свои процессы в Tracker при помощи API или разработанного нами инструмента миграции. Мы также можем подобрать партнёра, который проведет миграцию под ключ. Специалисты Yandex Cloud готовы ответить на ваши вопросы и помочь с миграцией — напишите нам.