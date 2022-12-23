Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант.

Стартовый грант выдаётся, когда вы создаёте первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас размер гранта 4 тысячи рублей, а срок действия 60 дней.

Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишних денег, следуйте рекомендациям в заданиях.