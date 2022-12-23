DevSecOps в облачном CI/CD
- Бесплатный курс
- 4 модуля с теорией и практикой
На курсе вы узнаете
Как методология DevSecOps помогает обеспечивать безопасность ваших приложений
Почувствуете себя настоящим хакером и попробуете взломать приложение, эксплуатируя наиболее распространённые уязвимости
Чем отличается DevSecOps‑пайплайн от DevOps‑пайплайна
Познакомитесь с GitLab Community Edition и различными опенсорсными инструментами для проверки безопасности приложений, научитесь встраивать их в CI‑пайплайны
Что такое White box testing и какие уязвимости можно найти путём анализа исходного кода приложения
Изучите и научитесь встраивать в CI‑пайплайны различные опенсорсные инструменты для статического анализа безопасности исходного кода приложения: SD, SAST и SCA
Что такое Black box testing и когда статического анализа исходного кода недостаточно
Изучите и научитесь встраивать в CI‑пайплайны различные опенсорсные инструменты для динамического анализа безопасности приложения путём эмуляции действий злоумышленника: DAST и OAST
Что такое Security Dashboard и как он повышает эффективность работы DevSecOps‑команды
Самостоятельно развернёте и настроите Security Dashboard для удобной визуализации результатов работы вашего DevSecOps‑пайплайна
Курс будет полезен практикующим DevOps‑инженерам уровня Middle и выше
Мы не учим вас профессии, а на практике знакомим с методологией DevSecOps. Вы расширите ваши CI/CD‑пайплайны специализированными сканерами и анализаторами, чтобы обезопасить свои приложения.
На время прохождения курса вы станете DevOps‑инженером в компании Kickoff Money
Компания решила воскресить своё legacy‑приложение FineNoMore для проверки автомобильных штрафов онлайн. Ваши задачи:
- определить, какие активные уязвимости существуют в FineNoMore;
- добавить в CI‑пайплайн FineNoMore автоматизированные проверки безопасности, используя опенсорсные DevSecOps‑инструменты;
- устранить все уязвимости в FineNoMore и убедиться в его безопасности.
Мы ждём, что вы
Знакомы с облаками и концептом Infrastructure as Code (IaC):
- знакомы с Yandex Cloud, умеете использовать облачную консоль Yandex Cloud и интерфейс командной строки (CLI) для создания облачной инфраструктуры;
- работали с Terraform и умеете использовать его для автоматизации развёртывания IT‑инфраструктуры
Знакомы с Docker и Kubernetes:
- работали с Docker, знаете основные команды и понимаете Dockerfiles;
- работали с Kubernetes;
- знакомы с Helm и умеете применять его для развёртывания приложений в Kubernetes
Работали с Git, SCM и CI/CD‑системами:
- работали с GitLab, GitHub, BitBucket и знаете, как настроить базовые CI/CD‑пайплайны для сборки и развёртывания
На курсе вы будете использовать следующие инструменты
Программа
Введение
Расскажем подробнее о том, что вас будет ждать в курсе и дадим рекомендации, как подготовиться к его прохождению.
Расскажем подробнее о том, что вас будет ждать в курсе и дадим рекомендации, как подготовиться к его прохождению.
1. Подготовка окружения
- Познакомимся с инфраструктурой, необходимой для прохождения курса.
- Практика. Развернём необходимую для прохождения курса инфраструктуру:
- Рабочее место с необходимым ПО.
- Yandex Container Registry.
- Кластер Yandex Managed Service for Kubernetes®.
- Инстанс Yandex Managed Service for GitLab.
- Развернём GitLab Runner с Kubernetes executor.
- Познакомимся с инфраструктурой, необходимой для прохождения курса.
- Практика. Развернём необходимую для прохождения курса инфраструктуру:
- Рабочее место с необходимым ПО.
- Yandex Container Registry.
- Кластер Yandex Managed Service for Kubernetes®.
- Инстанс Yandex Managed Service for GitLab.
- Развернём GitLab Runner с Kubernetes executor.
2. Настройка CI/CD‑пайплайна и эксплуатация уязвимостей
- Познакомимся с основными этапами построения CI/CD‑пайплайнов и узнаем, как они конфигурируются в GitLab.
- Узнаем, как использовать Kubernetes для размещения GitLab Runners.
- Изучим различные типы GitLab Runners и узнаем о преимуществах Docker‑in‑Docker.
- Практика. Настроим CI/CD‑пайплайн для сборки и развёртывания приложения в кластере Yandex Managed Service for Kubernetes®.
- Познакомимся c OWASP и другими распространёнными видами уязвимостей, рассмотрим возможные последствия не найденных вовремя уязвимостей.
- Практика. Проверим веб‑приложение на наличие уязвимостей, эмулируя действия злоумышленника.
- Познакомимся с основными этапами построения CI/CD‑пайплайнов и узнаем, как они конфигурируются в GitLab.
- Узнаем, как использовать Kubernetes для размещения GitLab Runners.
- Изучим различные типы GitLab Runners и узнаем о преимуществах Docker‑in‑Docker.
- Практика. Настроим CI/CD‑пайплайн для сборки и развёртывания приложения в кластере Yandex Managed Service for Kubernetes®.
- Познакомимся c OWASP и другими распространёнными видами уязвимостей, рассмотрим возможные последствия не найденных вовремя уязвимостей.
- Практика. Проверим веб‑приложение на наличие уязвимостей, эмулируя действия злоумышленника.
3. Внедрение DevSecOps‑инструментов в CI/CD‑пайплайн
- Познакомимся с различными типами DevSecOps‑инструментов и поймём, на каких этапах CI‑пайплайна необходимо их внедрять, чтобы обнаруживать потенциальные уязвимости как можно раньше и устранять их максимально эффективно.
- Практика:
- Настроим DevSecOps‑инструменты и встроим их в GitLab CI‑пайплайн.
- Настроим Security Dashboard для визуализации результатов работы DevSecOps‑пайплайна.
- Познакомимся с различными типами DevSecOps‑инструментов и поймём, на каких этапах CI‑пайплайна необходимо их внедрять, чтобы обнаруживать потенциальные уязвимости как можно раньше и устранять их максимально эффективно.
- Практика:
- Настроим DevSecOps‑инструменты и встроим их в GitLab CI‑пайплайн.
- Настроим Security Dashboard для визуализации результатов работы DevSecOps‑пайплайна.
4. Тестирование приложения без уязвимостей
- Узнаем, как исправить наиболее распространённые уязвимости безопасности.
- Практика. Устраним все обнаруженные ранее уязвимости и повторно проверим приложение на безопасность.
- Узнаем, как исправить наиболее распространённые уязвимости безопасности.
- Практика. Устраним все обнаруженные ранее уязвимости и повторно проверим приложение на безопасность.
Итоги курса
- Проверим ваши знания.
- Подведём итоги обучения и расскажем о том, какие из наших курсов могут быть вам полезны.
- Проверим ваши знания.
- Подведём итоги обучения и расскажем о том, какие из наших курсов могут быть вам полезны.
Авторы курса
Алексей Миртов
Архитектор Yandex Cloud
Рами Мулейс
Менеджер продуктов Yandex Cloud
Игорь Саблин
Архитектор Hilbert Team
Лев Николаев
Зав. кафедрой «Информационная безопасность» Технической академии Росатома
Курс разработан совместно с Hilbert Team
Команда инженеров Hilbert Team бесшовно перенесёт ваш бизнес в облако, поможет оптимизировать и автоматизировать IT‑инфраструктуру и процессы, закроет все требуемые компетенции и сопроводит ваш проект.
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решение практических заданий
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Поддержка и обмен опытом
Делитесь опытом с коллегами в Telegram-чате комьюнити Yandex Cloud: Security
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант.
Стартовый грант выдаётся, когда вы создаёте первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас размер гранта 4 тысячи рублей, а срок действия 60 дней.
Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишних денег, следуйте рекомендациям в заданиях.
Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант.
Стартовый грант выдаётся, когда вы создаёте первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас размер гранта 4 тысячи рублей, а срок действия 60 дней.
Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишних денег, следуйте рекомендациям в заданиях.
Сколько времени займёт прохождение курса?
Курс рассчитан на 25-30 часов.
Вы можете настроить индивидуальное расписание на странице курса, чтобы заниматься регулярно и не растягивать прохождение. Например, занимаясь по 2,5 часа три раза в неделю, вы пройдёте весь курс за 4 недели.
Курс рассчитан на 25-30 часов.
Вы можете настроить индивидуальное расписание на странице курса, чтобы заниматься регулярно и не растягивать прохождение. Например, занимаясь по 2,5 часа три раза в неделю, вы пройдёте весь курс за 4 недели.
Получу ли я сертификат?
Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.
Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.
Начните обучение сегодня
Настройте свой первый DevSecOps‑пайплайн и узнайте, насколько безопасны ваши приложения