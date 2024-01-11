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Yandex Container Registry

Сервис для управления образами и контейнерами Docker.

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Надёжное хранение

Docker-образы размещаются в отказоустойчивом хранилище. Для всех данных настроена автоматическая репликация: при редактировании, создании и удалении Docker-образа меняется каждая копия.

Привычные инструменты для работы с реестрами

Вы можете работать с сервисом через консоль, командную строку (CLI) или API, а также сервис совместим со стандартной командной строкой Docker на основе Docker Registry HTTP API V2.

Лёгкость в обслуживании

Вы используете Docker-образ, а мы берём на себя обслуживание инфраструктуры, в которой работает ваш реестр. При этом вы платите только за место, которое занимают ваши Docker-образы.

Разные способы работы с Docker-контейнерами

В сервисе доступны контейнеры с разными ОС: Linux и Windows. Работайте с ними как вам удобно — запуская на локальной машине или на виртуальной машине Compute Cloud.

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Docker-образы рядом с инфраструктурой

Высокая скорость работы с Docker-образами без затрат на внешний трафик — реестры Docker-образов размещены в тех же дата-центрах, что и ваша облачная инфраструктура.

Безопасность

Docker-образы передаются по протоколу HTTPS. Вы можете использовать сканер уязвимостей, который проанализирует Docker-образ и сравнит его содержимое с базами уязвимостей CVE.

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Решайте свои задачи с Container Registry

Разработка с использованием контейнеров

Сервис подходит для разработки контейнеризованных приложений. Например, вы можете настроить автоматизацию сборки и выкладки приложений в рамках процесса непрерывной интеграции.

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Микросервисная архитектура

Микросервисная архитектура подразумевает разделение приложений на небольшие независимые и легко изменяемые сервисы. Docker-контейнеры идеально подходят для запуска слабо связанных небольших сервисов.

Работает в связке с
API Gateway

Интеграция с облачными сервисами

Храните Docker-образы для работы с Managed Service for Kubernetes® и получайте к ним доступ с помощью сервисных аккаунтов, а также создавайте ВМ с образом Container Optimized Image, оптимизированным для запуска Docker-контейнеров.

Работает в связке с
Managed Service for Kubernetes

С чего начать

Используйте образ, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров, и управляйте ими с минимальным временем простоя.

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Научим работать с сервисом

У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегририровать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.

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Вопросы и ответы

Как создать реестр?

Вы можете создать реестр через консоль управления, с помощью интерфейса командной строки Yandex Cloud или воспользоваться методом API create.

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