Yandex Container Registry
Сервис для управления образами и контейнерами Docker.
Надёжное хранение
Docker-образы размещаются в отказоустойчивом хранилище. Для всех данных настроена автоматическая репликация: при редактировании, создании и удалении Docker-образа меняется каждая копия.
Привычные инструменты для работы с реестрами
Вы можете работать с сервисом через консоль, командную строку (CLI) или API, а также сервис совместим со стандартной командной строкой Docker на основе Docker Registry HTTP API V2.
Лёгкость в обслуживании
Вы используете Docker-образ, а мы берём на себя обслуживание инфраструктуры, в которой работает ваш реестр. При этом вы платите только за место, которое занимают ваши Docker-образы.
Разные способы работы с Docker-контейнерами
В сервисе доступны контейнеры с разными ОС: Linux и Windows. Работайте с ними как вам удобно — запуская на локальной машине или на виртуальной машине Compute Cloud.
Docker-образы рядом с инфраструктурой
Высокая скорость работы с Docker-образами без затрат на внешний трафик — реестры Docker-образов размещены в тех же дата-центрах, что и ваша облачная инфраструктура.
Безопасность
Docker-образы передаются по протоколу HTTPS. Вы можете использовать сканер уязвимостей, который проанализирует Docker-образ и сравнит его содержимое с базами уязвимостей CVE.
Решайте свои задачи с Container Registry
Разработка с использованием контейнеров
Сервис подходит для разработки контейнеризованных приложений. Например, вы можете настроить автоматизацию сборки и выкладки приложений в рамках процесса непрерывной интеграции.
Микросервисная архитектура
Микросервисная архитектура подразумевает разделение приложений на небольшие независимые и легко изменяемые сервисы. Docker-контейнеры идеально подходят для запуска слабо связанных небольших сервисов.
Интеграция с облачными сервисами
Храните Docker-образы для работы с Managed Service for Kubernetes® и получайте к ним доступ с помощью сервисных аккаунтов, а также создавайте ВМ с образом Container Optimized Image, оптимизированным для запуска Docker-контейнеров.
С чего начать
С чего начать
Используйте образ, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров, и управляйте ими с минимальным временем простоя.
Научим работать с сервисом
У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегририровать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.
Вопросы и ответы
Как создать реестр?
Как создать реестр?
Вы можете создать реестр через консоль управления, с помощью интерфейса командной строки Yandex Cloud или воспользоваться методом API create.
Чем отличается репозиторий от реестра?
Чем отличается репозиторий от реестра?
Как вы гарантируете сохранность данных?
Как вы гарантируете сохранность данных?
Поддерживаются ли Windows-контейнеры?
Поддерживаются ли Windows-контейнеры?
Как интегрировать Yandex Managed Service for Kubernetes и Yandex Container Registry?
Как интегрировать Yandex Managed Service for Kubernetes и Yandex Container Registry?
Можно ли интегрировать Gitlab и Container Registry?
Можно ли интегрировать Gitlab и Container Registry?