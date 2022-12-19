На данный момент платформа Yandex Cloud выполняет ключевые требования GDPR. В частности, внедрены процессы, отвечающие за обработку обращений субъектов персональных данных (ПД), связанных с получением, изменением и удалением ПД, предприняты всесторонние меры по защите данных и установлена процедура информирования пользователей в случаях инцидентов.