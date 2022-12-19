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Безопасность Yandex Cloud
Соответствие стандартам

Общий регламент защиты данных (GDPR)

Общий регламент защиты данных регулирует сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне. Он призван усилить защиту ПД и сделать прозрачными их сбор, хранение и обработку.

На данный момент платформа Yandex Cloud выполняет ключевые требования GDPR. В частности, внедрены процессы, отвечающие за обработку обращений субъектов персональных данных (ПД), связанных с получением, изменением и удалением ПД, предприняты всесторонние меры по защите данных и установлена процедура информирования пользователей в случаях инцидентов.

Соглашение об обработке данных

Другие сертификаты и стандарты

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152-ФЗ

Федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке персональных данных

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Стандарты ISO

Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации

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Стандарты безопасности PCI

Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)

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ГОСТ Р 57580

Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций

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Cloud Security Alliance

Международная организация, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов

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Реестр программного обеспечения

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

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