Общий регламент защиты данных (GDPR)
Общий регламент защиты данных регулирует сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне. Он призван усилить защиту ПД и сделать прозрачными их сбор, хранение и обработку.
На данный момент платформа Yandex Cloud выполняет ключевые требования GDPR. В частности, внедрены процессы, отвечающие за обработку обращений субъектов персональных данных (ПД), связанных с получением, изменением и удалением ПД, предприняты всесторонние меры по защите данных и установлена процедура информирования пользователей в случаях инцидентов.
Другие сертификаты и стандарты
Стандарты ISO
Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации
Стандарты безопасности PCI
Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)
ГОСТ Р 57580
Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций
Cloud Security Alliance
Международная организация, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов
Реестр программного обеспечения
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных