Cloud Security Alliance

Yandex Cloud выполняет требования программы Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) по уровню Level 1: Self-Assessment. Высокоуровневое описание мер защиты платформы, в одном из самых популярных форматов Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) v.4, доступно для публичного ознакомления в реестре CSA STAR.