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Безопасность Yandex Cloud
Соответствие стандартам

Cloud Security Alliance

Платформа Yandex Cloud является членом Cloud Security Alliance — международной организации, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов.

Yandex Cloud выполняет требования программы Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) по уровню Level 1: Self-Assessment. Высокоуровневое описание мер защиты платформы, в одном из самых популярных форматов Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) v.4, доступно для публичного ознакомления в реестре CSA STAR.

Yandex Cloud в реестре CSA STAR

Другие сертификаты и стандарты

152-ФЗ

Федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке персональных данных

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Стандарты ISO

Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации

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Стандарты безопасности PCI

Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)

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ГОСТ Р 57580

Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций

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GDPR

Общий регламент защиты данных, регулирующий сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне

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Государственные реестры РФ

Единый реестр российских программ и реестр провайдеров хостинга

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