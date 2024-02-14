Cloud Security Alliance
Платформа Yandex Cloud является членом Cloud Security Alliance — международной организации, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов.
Yandex Cloud выполняет требования программы Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) по уровню Level 1: Self-Assessment. Высокоуровневое описание мер защиты платформы, в одном из самых популярных форматов Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) v.4, доступно для публичного ознакомления в реестре CSA STAR.
Другие сертификаты и стандарты
Стандарты ISO
Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации
Стандарты безопасности PCI
Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)
ГОСТ Р 57580
Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций
GDPR
Общий регламент защиты данных, регулирующий сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне