Yandex Serverless Containers
Сервис позволяет запускать контейнеры без необходимости работы с Kubernetes®.
Бессерверные вычисления
Запускайте контейнеры без создания виртуальных машин и кластеров Kubernetes®. Дополнительные экземпляры контейнеров создаются автоматически при увеличении нагрузки.
Стандартный путь подготовки контейнеров
Стандартный путь создания артефактов (образов) в вашем CI/CD процессе — рефакторинг кода не потребуется.
Разные языки программирования
Сервис не накладывает ограничений на используемые языки программирования. Используйте привычные инструменты для решения самых сложных задач.
Запуск подготовленных экземпляров
Настройте подготовленные экземпляры контейнеров, чтобы они всегда были готовы обработать нагрузку. В таком режиме работы гарантированно отсутствует холодный старт, это позволит быстро обработать любые нагрузки.
Запуск контейнеров во внутренней сети
Вы можете запускать контейнеры в вашей приватной сети VPC для взаимодействия с виртуальными машинами и управляемыми базами данных без предоставления к ним публичного доступа.
Free tier
Оплачивайте только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. На сервис действуют специальные тарифы: первые 1 000 000 вызовов контейнера в месяц предоставляются бесплатно.
С чего начать
С чего начать
Выберите необходимые вычислительные мощности и запустите контейнер в облаке.
Вопросы и ответы
Как работает сервис?
Как работает сервис?
Сервис использует функции Yandex Cloud Functions для развёртывания контейнеров. Это даёт преимущества при работе с контейнерами:
- Autoscaling — функции масштабируются автоматически по мере необходимости.
- Не нужен балансировщик нагрузки — распределение запросов осуществляется «из коробки».
- Быстрый старт — функцию можно развернуть за секунды.