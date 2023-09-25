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Yandex Cloud Functions

Сервис позволяет запускать ваш код в виде функции в безопасном, отказоустойчивом и автоматически масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин.

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Гибкое масштабирование

При увеличении количества вызовов автоматически создаются дополнительные экземпляры вашей функции. Все запущенные функции выполняются параллельно.

Высокая доступность

Среда выполнения располагается в трёх зонах доступности и обеспечивает работоспособность при отказе одной из зон.

Запуск подготовленных экземпляров

Настройте подготовленные экземпляры функции, чтобы они всегда были готовы обработать нагрузку. В таком режиме работы гарантированно отсутствует холодный старт, это позволит быстро обработать любые нагрузки.

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Функции во внутренней сети

Вы можете дать доступ функциям в вашу приватную сеть VPC. Это позволит настроить взаимодействие с приватными ресурсами: кластерами баз данных, виртуальными машинами, нодами Kubernetes и дp.

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Триггеры

С помощью триггеров вы можете настроить интеграцию между функциями Cloud Functions и другими сервисами без написания интеграционного кода.

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Free tier

Оплачивайте только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. На сервис действуют специальные тарифы: первые 1 000 000 вызовов функций в месяц предоставляются бесплатно.

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Решайте свои задачи с Cloud Functions

Автоматизация документооборота

Настройте автоматическую обработку входящей почты с email-триггерами. Создайте триггер, и адрес электронной почты сгенерируется сервисом автоматически. При получении почты на этот адрес будет вызвана указанная вами функция.

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Разработка навыков Алисы

Разрабатывайте навыки Алисы и масштабируйте их в зависимости от количества запросов пользователей. Навык может быть на любом удобном вам языке программирования или веб-фреймворке.

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Создание чат-ботов

Разрабатывайте чат-ботов для Telegram, Slack, Skype и других популярных чат-платформ. Можно использовать любой фреймворк для написания ботов на языках, поддерживаемых Cloud Functions.

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С чего начать

Создайте функцию и протестируйте её в консоли управления.

Создать функцию

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

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Вопросы и ответы

Какие языки программирования можно использовать?

В данный момент поддерживаются: Node.js, PHP, Python, Go, Bash, Java, C# и R.

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