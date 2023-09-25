Yandex Cloud Functions
Сервис позволяет запускать ваш код в виде функции в безопасном, отказоустойчивом и автоматически масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин.
Гибкое масштабирование
При увеличении количества вызовов автоматически создаются дополнительные экземпляры вашей функции. Все запущенные функции выполняются параллельно.
Высокая доступность
Среда выполнения располагается в трёх зонах доступности и обеспечивает работоспособность при отказе одной из зон.
Запуск подготовленных экземпляров
Настройте подготовленные экземпляры функции, чтобы они всегда были готовы обработать нагрузку. В таком режиме работы гарантированно отсутствует холодный старт, это позволит быстро обработать любые нагрузки.
Функции во внутренней сети
Вы можете дать доступ функциям в вашу приватную сеть VPC. Это позволит настроить взаимодействие с приватными ресурсами: кластерами баз данных, виртуальными машинами, нодами Kubernetes и дp.
Триггеры
С помощью триггеров вы можете настроить интеграцию между функциями Cloud Functions и другими сервисами без написания интеграционного кода.
Free tier
Оплачивайте только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. На сервис действуют специальные тарифы: первые 1 000 000 вызовов функций в месяц предоставляются бесплатно.
Решайте свои задачи с Cloud Functions
Автоматизация документооборота
Настройте автоматическую обработку входящей почты с email-триггерами. Создайте триггер, и адрес электронной почты сгенерируется сервисом автоматически. При получении почты на этот адрес будет вызвана указанная вами функция.
Разработка навыков Алисы
Разрабатывайте навыки Алисы и масштабируйте их в зависимости от количества запросов пользователей. Навык может быть на любом удобном вам языке программирования или веб-фреймворке.
Создание чат-ботов
Разрабатывайте чат-ботов для Telegram, Slack, Skype и других популярных чат-платформ. Можно использовать любой фреймворк для написания ботов на языках, поддерживаемых Cloud Functions.
С чего начать
С чего начать
Создайте функцию и протестируйте её в консоли управления.
Научим работать с сервисом
На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Какие языки программирования можно использовать?
Какие языки программирования можно использовать?
Что такое среда выполнения?
Что такое среда выполнения?
Как следить за выполнением функции?
Как следить за выполнением функции?
Какие режимы выполнения функций доступны?
Какие режимы выполнения функций доступны?
Как безопасно доставить в функцию пароли, секреты и прочие чувствительные данные?
Как безопасно доставить в функцию пароли, секреты и прочие чувствительные данные?
Как настроить интеграцию Cloud Functions с другими сервисами Yandex Cloud?
Как настроить интеграцию Cloud Functions с другими сервисами Yandex Cloud?