Yandex Query

Интерактивный сервис виртуализации данных для инженеров и аналитиков, который позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы в режиме реального времени к структурированным и частично структурированным данным с помощью YQL — диалекта SQL.

Сервис поможет упростить разработку за счёт бессерверных вычислений, единого формата запросов YQL и общих подходов к аналитике и потоковой обработке данных.