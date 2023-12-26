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Yandex Query

Интерактивный сервис виртуализации данных для инженеров и аналитиков, который позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы в режиме реального времени к структурированным и частично структурированным данным с помощью YQL — диалекта SQL.

Сервис поможет упростить разработку за счёт бессерверных вычислений, единого формата запросов YQL и общих подходов к аналитике и потоковой обработке данных.

Открыть сервисДокументация

Межсистемная аналитика

С помощью Yandex Query выполняйте федеративные запросы сразу к Object Storage, PostgreSQL и ClickHouse®, агрегируйте полученные результаты и обрабатывайте их как единое целое.

Потоковая обработка данных

Потоковая обработка основана на группирующих оконных функциях, которые получают потоки данных, группируют их по источникам и временным окнам, после чего выполняют расчёты, а результаты исполнения отправляют во внешние системы.

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Аналитические запросы к S3

С помощью аналитических запросов в Yandex Query вы сможете получать данные из Yandex Object Storage в форматах JSON, CSV, TSV, Parquet и др.

Пример

Полностью управляемый сервис

Все необходимые ресурсы для исполнения запросов выделяются в момент их запуска и освобождаются после завершения, а сами запросы начинают исполняться сразу же.

Универсальные запросы

Используйте один и тот же разработанный запрос для сценариев аналитики данных, которые хранятся в Yandex Object Storage, и аналитики данных в режиме реального времени.

Интеграция с сервисами Yandex Cloud

Выполняйте запросы к объектному хранилищу Object Storage, потокам данных реального времени Data Streams и агрегируйте результаты выполнения запросов между этими системами.

Решайте свои задачи с Yandex Query

Поддержка хранилищ данных

Большие объёмы данных, которые редко используются, компании предпочитают хранить в объектных хранилищах Yandex Object Storage, потому что это наиболее экономически выгодно. При этом данные в Yandex Object Storage хранятся в неструктурированном виде, и эти данные необходимо обрабатывать простым и удобным для аналитиков способом.

Работает в связке с
Object Storage
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Анализ потока изменений Debezium

С помощью Yandex Data Streams можно захватывать эти изменения, а с помощью Yandex Query — выполнять их обработку. Обработанные данные можно отправить в Yandex Monitoring для построения графиков и алертинга или записать в другой поток, который передаст данные на обработку в Data Transfer для отправки в различные системы хранения.

Работает в связке с
Data Transfer
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Визуализация данных из Yandex Object Storage

С помощью интеграции Yandex Query и Yandex DataLens можно визуализировать данные, которые хранятся в Yandex Object Storage. Yandex DataLens формирует запрос на языке YQL, Yandex Query исполняет этот запрос и возвращает результаты, и затем Yandex DataLens визуализирует эти результаты.

Работает в связке с
Yandex DataLens
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С чего начать

Создайте подключение к источнику, укажите схему и выполняйте запросы.

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Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

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Вопросы и ответы

Как работает Yandex Query?

Yandex Query объединяет возможности виртуализации данных и систему потоковой аналитики реального времени. Такая архитектура системы называется Unified Lambda. В модели Unified Lambda используется единый текст SQL-запроса для обработки потоковых данных и данных, хранимых в различных классах систем хранения.

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Посмотрите вебинар

Вебинар будет полезен тем, кто уже обрабатывает данные в Object Storage или только собирается познакомиться с этим хранилищем, особенностями его работы и сервисом Yandex Query.

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