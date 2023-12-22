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Yandex API Gateway

Сервис для создания API-шлюзов, поддерживающий спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для интеграции с другими облачными сервисами.

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Минимальная задержка запросов

С API Gateway запросы к API сервисов обрабатываются с минимальной задержкой. При пиковой нагрузке сервис автоматически масштабируется, чтобы минимизировать задержку ответов.

Использование доменов

Вы можете использовать домены из сервиса Certificate Manager при обращении к API, при этом для TLS-соединения будет использован привязанный к домену сертификат.

Лёгкое изменение спецификации

Расширяйте спецификации по клику в консоли управления и интегрируйте ваши приложения с сервисами Yandex Cloud.

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Canary Deployment

Канареечные релизы в API Gateway позволяют применять изменения OpenAPI-спецификации API-шлюза не сразу для всем входящим запросам, а постепенно только к определённой их доле.

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Rate Limiter

Вы можете ограничивать количество запросов к API‑шлюзу в единицу времени для защиты от DDoS‑атак и для контроля потребления облачных ресурсов.

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Free tier

Оплачивайте только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. На сервис действуют специальные тарифы: первые 100 000 запросов к API-шлюзам в месяц предоставляются бесплатно.

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Решайте свои задачи с API Gateway

Создание интерактивных приложений

Создавайте онлайн-игры и другие интерактивные web-приложения с использованием бессерверными технологий.

Работает в связке с
Yandex Cloud Functions
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Разработка навыков Алисы

Разрабатывайте навыки Алисы и масштабируйте их в зависимости от количества запросов пользователей. Навык может быть на любом удобном вам языке программирования или веб-фреймворке.

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Создание чат-ботов

Разрабатывайте чат-ботов для Telegram, Slack, Skype и других популярных чат-платформ. Можно использовать любой фреймворк для написания ботов на языках, поддерживаемых Cloud Functions.

Работает в связке с
Yandex Cloud Functions
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С чего начать

Создайте и сконфигурируйте API-шлюз с помощью спецификации.

Создать API-шлюз

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

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Вопросы и ответы

Что такое API-шлюз?

API-шлюз передаёт запросы от ваших сервисов и приложений сервисам Yandex Cloud. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис, размещённый в Yandex Cloud, либо вне его.

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