Yandex API Gateway
Сервис для создания API-шлюзов, поддерживающий спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для интеграции с другими облачными сервисами.
Минимальная задержка запросов
С API Gateway запросы к API сервисов обрабатываются с минимальной задержкой. При пиковой нагрузке сервис автоматически масштабируется, чтобы минимизировать задержку ответов.
Использование доменов
Вы можете использовать домены из сервиса Certificate Manager при обращении к API, при этом для TLS-соединения будет использован привязанный к домену сертификат.
Лёгкое изменение спецификации
Расширяйте спецификации по клику в консоли управления и интегрируйте ваши приложения с сервисами Yandex Cloud.
Canary Deployment
Канареечные релизы в API Gateway позволяют применять изменения OpenAPI-спецификации API-шлюза не сразу для всем входящим запросам, а постепенно только к определённой их доле.
Rate Limiter
Вы можете ограничивать количество запросов к API‑шлюзу в единицу времени для защиты от DDoS‑атак и для контроля потребления облачных ресурсов.
Free tier
Оплачивайте только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. На сервис действуют специальные тарифы: первые 100 000 запросов к API-шлюзам в месяц предоставляются бесплатно.
Решайте свои задачи с API Gateway
Создание интерактивных приложений
Создавайте онлайн-игры и другие интерактивные web-приложения с использованием бессерверными технологий.
Разработка навыков Алисы
Разрабатывайте навыки Алисы и масштабируйте их в зависимости от количества запросов пользователей. Навык может быть на любом удобном вам языке программирования или веб-фреймворке.
Создание чат-ботов
Разрабатывайте чат-ботов для Telegram, Slack, Skype и других популярных чат-платформ. Можно использовать любой фреймворк для написания ботов на языках, поддерживаемых Cloud Functions.
С чего начать
С чего начать
Создайте и сконфигурируйте API-шлюз с помощью спецификации.
Научим работать с сервисом
На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Что такое API-шлюз?
Что такое API-шлюз?
API-шлюз передаёт запросы от ваших сервисов и приложений сервисам Yandex Cloud. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис, размещённый в Yandex Cloud, либо вне его.
Как создать API-шлюз?
Как создать API-шлюз?
Как реализовать авторизацию в API-шлюзе?
Как реализовать авторизацию в API-шлюзе?
Какие интеграции с сервисами Yandex Cloud доступны?
Какие интеграции с сервисами Yandex Cloud доступны?
Умеет ли API-шлюз проксировать HTTP-запросы?
Умеет ли API-шлюз проксировать HTTP-запросы?
Выполняет ли API Gateway валидацию запросов и ответов?
Выполняет ли API Gateway валидацию запросов и ответов?
Возможно ли взаимодействие API-шлюза с ресурсами, развёрнутыми в облачной сети VPC?
Возможно ли взаимодействие API-шлюза с ресурсами, развёрнутыми в облачной сети VPC?
Возможны ли соединения через WebSocket?
Возможны ли соединения через WebSocket?
Поддерживаются ли кросс-доменные запросы (CORS)?
Поддерживаются ли кросс-доменные запросы (CORS)?