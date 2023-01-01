Yandex API Gateway
Yandex API Gateway — сервис для управления API-шлюзами, поддерживающий спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для взаимодействия с другими облачными сервисами.
Начало работы
Создайте первый API-шлюз
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Концепции и общее устройство сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Какие права доступа нужны для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Обучающие курсы
Информация о доступных программах обучения