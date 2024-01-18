Как за месяц робот заговорил 150 голосами? Опыт Voxys&TWIN

Voxys — лидер на российском рынке коммуникаций и предоставляет дистанционный клиентский сервис более 20 лет. Компания специализируется на сопровождении онлайн‑продаж, телемаркетинге и лидогенерации. Voxys обслуживает крупных клиентов из сфер финансового рынка, страхования, транспорта, логистики и других. Для решения бизнес‑задач компания создаёт сложные гибридные цифровые продукты на технологии TWIN, которая входит в группу компаний Voxys. Колл‑центры Voxys присутствуют в 30 городах, в штате работает более 10 000 операторов, которые ежедневно обрабатывают десятки миллионов звонков.

Сотрудники колл‑центров Voxys обрабатывают входящие и исходящие звонки для решения задач бизнеса. Это могут быть, например, рекламные оповещения или предложения оформить карту банка. Особенность работы в колл‑центрах — текучка кадров и неравномерная нагрузка в зависимости от проекта. Это иногда приводит к нехватке персонала. Также каждый заказчик обращается с индивидуальной задачей, для решения которой требуется опыт не только в бизнес‑процессах, но и в технологиях. Чтобы разгрузить колл‑центр, не теряя эффективности работы, компания решила использовать Yandex SpeechKit Brand Voice Call Center на базе платформы TWIN для создания голосовых роботов в помощь оператору.

Voxys реализует крупные проекты с высокой нагрузкой, поэтому в работе использует гибкие и масштабируемые облачные технологии. Для создания голосовых ассистентов компания выбрала технологию SpeechKit от Yandex Cloud, так как уже имела успешный опыт сотрудничества с платформой. Это дало возможность быстро запустить и настроить голосовых помощников.

Использование облачных технологий выгодно и с финансовой точки зрения: у компании нет необходимости в развёртывании и обслуживании дополнительной инфраструктуры, самостоятельной поддержки сервисов. Также гибкая система тарификации Yandex Cloud позволяет регулировать стоимость в зависимости от нагрузки на сервис.