Нейронные сети для беспилотного болида: опыт Bauman Racing Team в Yandex Cloud

Formula Student — это международные студенческие инженерные соревнования, для участия в которых необходимо за один год спроектировать и построить болид. Ежегодно в них принимает участие около тысячи команд со всего мира. Например, в Германии, где проводится состязание, практически у каждого немецкого вуза, связанного с автомобильной промышленностью, есть своя команда. По результатам Formula Student талантливый студент может попасть в автомобильную индустрию.

Гонки автомобилей класса FSD (Formula Student Driverless) были заявлены как отдельное направление лишь в 2016 году. В отличие от Roborace (первых в мире беспилотных автогонок), в Formula Student беспилотные автомобили не соревнуются друг с другом непосредственно на трассе, а оцениваются отдельно по скорости, маневренности и эффективности.

Соревнование делится на статические и динамические дисциплины. В статических испытаниях оценивается проектирование автомобиля, его стоимость, бизнес-план. После них обязательно проходит техническая инспекция. Среди динамических испытаний самое зрелищное — Track Drive. Гоночные автомобили двигаются по трассе поодиночке и преодолевают десять кругов длиной в 5 километров с максимальной скоростью, без помощи пилотов и без дистанционного управления. Победителем становится тот участник, который набрал наибольшую сумму баллов по всем дисциплинам.

Что нужно беспилотному болиду

Команда Bauman Racing Team существует с 2012 года. Студенты регулярно готовят автомобили для участия в Formula Student. За все время команда построила семь гоночных автомобилей (BRT1 — BRT7), которые состязались в классе FSC (Formula Student Combustion). Все болиды принимали участие в международных соревнованиях в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Италии, Испании и России. При этом команда дважды становилась победителем российского этапа и призером гонки в Андорре.

Перейдя в класс соревнований FSD, студенты работают над беспилотным гоночным болидом с электрической силовой установкой и системой управления, обеспечивающей автономное передвижение по гоночной трассе. Bauman Racing Team — одна из первых команд в России, разрабатывающая такой автомобиль.