«Спасая один вид, мы спасаем экосистему»: зачем изучать снежных барсов с помощью нейросетей

Мы использовали архитектуру YOLO (you only look once), одну из самых популярных для распознавания объ­ектов на изоб­ражениях.

После начала обучения оказалось, что модель не справляется с ночными снимками. Тогда мы взяли точно такую же модель и дообучили её на ночных кадрах — их было примерно 30%. Теперь две модели работают вместе. Написанный нами скрипт по пикселям определяет, день или ночь на фото, и отправляет изображение в соответствующую нейросеть.

Облачные технологии позволяют проводить много экспериментов и быстро обучать модель. Нейросетям нужны большие вычислительные мощности — организовывать для них локальную инфраструктуру слишком затратно.