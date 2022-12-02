Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему мониторинга биоразнообразия Алтая

Команда ученых Алтайского государственного университета совместно с Yandex Cloud создали систему мониторинга растений на основе искусственного интеллекта.

Алгоритмы машинного обучения предсказывают распространение растений на территории, заданной в системе. Помимо научного мониторинга, алгоритмы способны помогать в решении прикладных задач производителей сельхозпродукции. Из-за засоренности посевов в России ежегодно теряется около 17% урожая зерна. С помощью новой системы фермеры смогут более точно прогнозировать распространение растений-вредителей каждого отдельного вида. Это позволит определять лучшие места и точную площадь для посевов, а также планировать методы сбора урожая и обработки почвы.

Система, развернутая на облачной платформе Yandex Cloud, предсказывает распространение растения на основе нескольких типов данных. Это информация о точках присутствия этого вида сейчас, местном климате, влажности и особенностях типа почвы. Пользователь может ввести в систему название растения на латинском языке, загрузить датасет, и, после обработки запроса, получить графики и детальные карты с прогнозом. Сформированная тепловая карта позволяет оценить, на каких именно участках растение можно будет обнаружить в будущем.