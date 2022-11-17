Yandex Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview

«Managed Service for OpenSearch запустила команда с большим опытом разработки систем с открытым исходным кодом, которая хорошо разбирается в этой технологии. Это поможет не только осуществлять поддержку сервиса для наших пользователей, но и развивать его вместе с сообществом».

Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счёт этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных.

Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис: пользователю не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО.