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Yandex Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview

Решение позволит разработчикам настроить быстрый поиск и аналитику по большим объёмам данных в облаке. Также в Managed Service for OpenSearch можно проводить мониторинг приложений для повышения стабильности и безопасности их работы.

17 ноября 2022 г.
5 минут чтения
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Managed Service for OpenSearch позволит пользователям реализовать задачи по улучшению анализа и поиска данных на сайтах. С помощью сервиса компании смогут не только настроить удобный поиск по каталогу в интернет-магазине, но и улучшить мониторинг безопасности приложений. В Managed Service for OpenSearch можно проводить централизованный анализ журналов и систем и вовремя выявлять угрозы. При этом все данные для анализа наглядно визуализируются на дашбордах.

OpenSearch — это поисковая система, лицензированная Apache 2.0, с открытым исходным кодом. В запуске системы участвовали ведущие мировые вендоры, в том числе AWS, SAP, CapitalOne, RedHat, Logz.io и другие. За счёт открытого исходного кода разработчики могут свободно интегрировать OpenSearch в свои проекты.

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Команда Yandex Cloud

«Managed Service for OpenSearch запустила команда с большим опытом разработки систем с открытым исходным кодом, которая хорошо разбирается в этой технологии. Это поможет не только осуществлять поддержку сервиса для наших пользователей, но и развивать его вместе с сообществом».

Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счёт этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных.

Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис: пользователю не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО.

Managed Service for OpenSearch находится на стадии Preview и не тарифицируется. Сервис доступен из консоли управления для всех пользователей.

author
Алексей Башкеев
Руководитель облачной платформы Yandex Cloud

Документация

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Страница сервиса Managed OpenSearch
Подробнее
Блог
Новости
Yandex Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview
17 ноября 2022 г.
5 минут чтения
4