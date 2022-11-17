OpenSearch — это поисковая система, лицензированная Apache 2.0, с открытым исходным кодом. В запуске системы участвовали ведущие мировые вендоры, в том числе AWS, SAP, CapitalOne, RedHat, Logz.io и другие. За счёт открытого исходного кода разработчики могут свободно интегрировать OpenSearch в свои проекты.
Yandex Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview
Решение позволит разработчикам настроить быстрый поиск и аналитику по большим объёмам данных в облаке. Также в Managed Service for OpenSearch можно проводить мониторинг приложений для повышения стабильности и безопасности их работы.
Managed Service for OpenSearch позволит пользователям реализовать задачи по улучшению анализа и поиска данных на сайтах. С помощью сервиса компании смогут не только настроить удобный поиск по каталогу в интернет-магазине, но и улучшить мониторинг безопасности приложений. В Managed Service for OpenSearch можно проводить централизованный анализ журналов и систем и вовремя выявлять угрозы. При этом все данные для анализа наглядно визуализируются на дашбордах.
«Managed Service for OpenSearch запустила команда с большим опытом разработки систем с открытым исходным кодом, которая хорошо разбирается в этой технологии. Это поможет не только осуществлять поддержку сервиса для наших пользователей, но и развивать его вместе с сообществом».
Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счёт этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных.
Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис: пользователю не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО.
Managed Service for OpenSearch находится на стадии Preview и не тарифицируется. Сервис доступен из консоли управления для всех пользователей.