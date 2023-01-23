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Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for OpenSearch

Сервис для управления кластерами OpenSearch в инфраструктуре Yandex Cloud.

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Распределённый поиск и аналитика

Воспользуйтесь преимуществами решения с открытым исходным кодом и интегрируйте функцию быстрого и масштабируемого полнотекстового поиска в свои продукты.

Оптимальная конфигурация

Вы сможете развернуть готовый к работе кластер OpenSearch всего за несколько минут. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера.

Лёгкость в обслуживании

Мы берём на себя обслуживание кластера: резервирование, мониторинг, обеспечение отказоустойчивости и обновление ПО.

Визуализация данных

Используйте инструменты визуализации, чтобы настроить аналитические дашборды, мониторинг приложений и систему алертинга.

Управление доступом

Подключайте сторонние решения аутентификации и авторизации (SAML). Сервис поддерживает возможность гранулярной настройки уровней доступа к данным.

Open-source решение

Открытый код позволяет развивать сервис вместе с сообществом, первыми предоставлять актуальные обновления и гарантировать отсутствие блокировки вендором.

Решайте свои задачи с Managed Service for OpenSearch

Трассировка и аналитика

Сервис позволит не только выполнять интерактивные запросы, анализировать журналы логов и трассировки сервисов, но и предоставит инструменты визуализации результатов в Dashboards.

Поиск на веб-сайтах

Настройте быстрый и масштабируемый полнотекстовый поиск в режиме реального времени с OpenSearch, а мы возьмём на себя обслуживание кластера.

Мониторинг безопасности

Используйте Managed Service for OpenSearch, чтобы проводить централизованный анализ журналов различных приложений и систем в своей сети и своевременно обнаруживать угрозы.

Вопросы и ответы

Что такое OpenSearch?

OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.

OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.

Какие задачи решает сервис?

  • Полнотекстовый поиск на сайтах
  • Хранение, обработка и поиск по логам приложений
  • Запросы к данным и аналитика
  • Полнотекстовый поиск на сайтах
  • Хранение, обработка и поиск по логам приложений
  • Запросы к данным и аналитика

Мероприятия и вебинары 

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Предоставляется пользователям на основании некоммерческой лицензии (Apache 2.0).