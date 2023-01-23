Yandex Managed Service for OpenSearch
Сервис для управления кластерами OpenSearch в инфраструктуре Yandex Cloud.
Распределённый поиск и аналитика
Воспользуйтесь преимуществами решения с открытым исходным кодом и интегрируйте функцию быстрого и масштабируемого полнотекстового поиска в свои продукты.
Оптимальная конфигурация
Вы сможете развернуть готовый к работе кластер OpenSearch всего за несколько минут. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера.
Лёгкость в обслуживании
Мы берём на себя обслуживание кластера: резервирование, мониторинг, обеспечение отказоустойчивости и обновление ПО.
Визуализация данных
Используйте инструменты визуализации, чтобы настроить аналитические дашборды, мониторинг приложений и систему алертинга.
Управление доступом
Подключайте сторонние решения аутентификации и авторизации (SAML). Сервис поддерживает возможность гранулярной настройки уровней доступа к данным.
Open-source решение
Открытый код позволяет развивать сервис вместе с сообществом, первыми предоставлять актуальные обновления и гарантировать отсутствие блокировки вендором.
Решайте свои задачи с Managed Service for OpenSearch
Трассировка и аналитика
Сервис позволит не только выполнять интерактивные запросы, анализировать журналы логов и трассировки сервисов, но и предоставит инструменты визуализации результатов в Dashboards.
Поиск на веб-сайтах
Настройте быстрый и масштабируемый полнотекстовый поиск в режиме реального времени с OpenSearch, а мы возьмём на себя обслуживание кластера.
Мониторинг безопасности
Используйте Managed Service for OpenSearch, чтобы проводить централизованный анализ журналов различных приложений и систем в своей сети и своевременно обнаруживать угрозы.
Вопросы и ответы
Что такое OpenSearch?
OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.
OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.
Какие задачи решает сервис?
- Полнотекстовый поиск на сайтах
- Хранение, обработка и поиск по логам приложений
- Запросы к данным и аналитика
- Полнотекстовый поиск на сайтах
- Хранение, обработка и поиск по логам приложений
- Запросы к данным и аналитика
Начните пользоваться Managed Service for OpenSearch
Полезные ссылки
OpenSearch является зарегистрированным товарным знаком Amazon Web Services.
Предоставляется пользователям на основании некоммерческой лицензии (Apache 2.0).