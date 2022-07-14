Поддержка от партнёров Yandex Cloud

Yandex Cloud оказывает техническую поддержку по 4 тарифным планам: Базовый, Стандарт, Бизнес и Премиум.

Они отличаются доступными каналами связи, временем ответа специалистов, видами запросов, с которыми можно обратиться, и стоимостью.

Теперь мы предлагаем ещё один формат: поддержка от партнёров-интеграторов.

Что это такое

Наша служба поддержки получает много вопросов как о сервисах Yandex Cloud, так и о сторонних продуктах. Инженеры поддержки стремятся отвечать быстро и качественно и хотят помочь всем клиентам, но иногда получают вопросы, которые не относятся к нашим сервисам или не предусмотрены выбранным тарифным планом.

Чтобы повысить уровень поддержки и расширить список вопросов, с которыми наши заказчики могут обратиться за помощью, с июля 2022 года наш партнер билайн бизнес запускает собственную линию технической поддержки для клиентов Yandex Cloud.

Эта услуга позволит, с одной стороны, команде Yandex Cloud сфокусироваться на продуктовом развитии и оказании качественной вендорской поддержки, основная цель которой — обеспечение бесперебойной работы платформы и решение глобальных инцидентов.

С другой стороны, новая услуга от партнёров поможет существенно повысить качество обслуживания для клиентов, которым нужна внешняя техническая экспертиза, связанная с настройкой продуктов, рекомендациями по конкретным сценариям, интеграцией с остальным ИТ-ландшафтом.

Специалисты билайн бизнес помогут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить возникшую проблему, предоставят полную информацию о работе сервиса и окажут необходимую консультацию по настройке. У клиента есть возможность выбрать тарифный план и объём поддержки от партнёра: от варианта полностью отдать на поддержку всю инфраструктуру до разовых консультаций по конкретным вопросам.

Такое взаимодействие позволит нашим клиентам получить качественно новый уровень сервиса и оперативно решать любые возникающие сложности.