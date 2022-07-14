Поддержка от партнёров Yandex Cloud
Новый вид поддержки позволит клиентам Yandex Cloud получить квалифицированную консультацию от специалистов компаний-партнёров.
Yandex Cloud оказывает техническую поддержку по 4 тарифным планам: Базовый, Стандарт, Бизнес и Премиум.
Они отличаются доступными каналами связи, временем ответа специалистов, видами запросов, с которыми можно обратиться, и стоимостью.
Теперь мы предлагаем ещё один формат: поддержка от партнёров-интеграторов.
Что это такое
Наша служба поддержки получает много вопросов как о сервисах Yandex Cloud, так и о сторонних продуктах. Инженеры поддержки стремятся отвечать быстро и качественно и хотят помочь всем клиентам, но иногда получают вопросы, которые не относятся к нашим сервисам или не предусмотрены выбранным тарифным планом.
Чтобы повысить уровень поддержки и расширить список вопросов, с которыми наши заказчики могут обратиться за помощью, с июля 2022 года наш партнер билайн бизнес запускает собственную линию технической поддержки для клиентов Yandex Cloud.
Эта услуга позволит, с одной стороны, команде Yandex Cloud сфокусироваться на продуктовом развитии и оказании качественной вендорской поддержки, основная цель которой — обеспечение бесперебойной работы платформы и решение глобальных инцидентов.
С другой стороны, новая услуга от партнёров поможет существенно повысить качество обслуживания для клиентов, которым нужна внешняя техническая экспертиза, связанная с настройкой продуктов, рекомендациями по конкретным сценариям, интеграцией с остальным ИТ-ландшафтом.
Специалисты билайн бизнес помогут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить возникшую проблему, предоставят полную информацию о работе сервиса и окажут необходимую консультацию по настройке. У клиента есть возможность выбрать тарифный план и объём поддержки от партнёра: от варианта полностью отдать на поддержку всю инфраструктуру до разовых консультаций по конкретным вопросам.
Такое взаимодействие позволит нашим клиентам получить качественно новый уровень сервиса и оперативно решать любые возникающие сложности.
Как выбрать тариф
Клиенты могут использовать разные виды поддержки: по тарифу в Yandex Cloud, партнёрскую поддержку и их комбинации.
Если у вас есть собственная техническая экспертиза, вы можете выбрать вариант поддержки от Yandex Cloud.
Для пробных или небольших проектов, которые не могут пострадать от простоя, достаточно поддержки Yandex Cloud в рамках тарифов Базовый и Стандарт.
Если проект предъявляет высокие требования к ресурсам платформы и их расширению, оптимальное решение — поддержка по тарифам Бизнес и Премиум.
При этом обязательства Yandex Cloud исправить полную неработоспособность сервиса неизменны и не зависят от уровня поддержки и клиента.
Если вам нужна существенная поддержка по всем вашим проектам, а также есть ограничения в экспертизе или ресурсах, вы можете использовать комплексную поддержку от партнёров.
Партнёры помогут с проектом любого масштаба, когда есть потребность в консультациях по конкретным сценариям, нужна помощь с поиском информации по настройкам конечных продуктов, диагностикой и устранением неполадок в работе сервиса и другими специфическими вопросами.
Таким образом, партнёрская поддержка может как дополнять поддержку Yandex Cloud, так и стать её альтернативой.
Как получить поддержку у партнёра
По всем вопросам, связанным с технической и сервисной поддержкой услуги, вы можете обратиться напрямую в билайн бизнес по адресу ycsales@beeline.ru.
Если вы готовы предоставлять услуги поддержки клиентам Yandex Cloud и хотите стать партнёром, напишите нам на yc-partners@yandex-team.ru.