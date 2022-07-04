Переносим данные в несколько кликов: возможности Data Transfer

Data Transfer появился в Yandex Cloud не так давно и команда сервиса развивает его сразу по нескольким направлениям. В первую очередь мы продолжаем расширять его функциональность: реализовали гетерогенные трансферы и сделали доступными новые хранилища данных. Появилась интеграция с брокерами сообщений Apache Kafka и Data Streams и другими системами как с источниками, в режиме закрытого превью стал доступен CDC (change data capture) в Debezium из PostgreSQL в Kafka, добавлен коннектор к Greenplum®, постоянно расширяется список задач, которые можно решить с помощью сервиса.

За последний год количество трансферов, созданных в сервисе, превысило несколько тысяч. Каждую минуту параллельно работают сотни процессов переноса данных.

Мы выводим в общий доступ всё больше возможностей, расширяем и упрощаем клиентские интерфейсы. Теперь взаимодействовать с сервисом можно не только через консоль управления: Data Transfer стал доступен пользователям CLI, Terraform и Public API.

В этом обзоре расскажем о том, почему Data Transfer стоит попробовать всем, кому нужно быстро и просто перенести, консолидировать или разделить данные, а также создать удалённые реплики БД.

Как работает Data Transfer

Сервис Data Transfer предназначен для переноса данных из источников в приёмники: между СУБД, документоориентированными базами, объектными хранилищами и брокерами сообщений. Конечный или бесконечный процесс переноса называется трансфером.

В зависимости от задачи можно использовать один из трех типов трансферов (все типы трансферов реализуют механизм логической репликации):

Копирование или snapshot — конечный процесс переноса текущего состояния данных.

Репликация — процесс непрерывного получения изменений из источника (сhange data capture, или CDC) и применения их к приемнику, который позволяет поддерживать приемник в актуальном состоянии.

Копирование и репликация — перенос текущего состояния источника в кластер-приемник и поддержка его актуальности.

Трансфер того или иного типа в процессе своей работы может находиться в разных состояниях, для определения которых достаточно посмотреть статус трансфера и предупреждения на сервисе. Для более детальной диагностики в консоли управления Data Transfer предоставлены логи и мониторинг.

Рассмотрим подробнее, для каких бизнес-задач могут быть применены трансферы. Часть из них мы рассматривали на вебинаре.

Какие задачи помогает решить Data Transfer

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