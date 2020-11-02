Сервис Yandex Managed Service for Apache Kafka® стал общедоступным

Мы открыли сервис управляемый сервис Apache Kafka® для тестирования по заявкам ещё летом, а на конференции Yandex Scale в сентябре предоставили всем пользователям возможность пользоваться сервисом бесплатно в рамках Preview.

Со 2 ноября сервис переходит в общий доступ. Это значит, что для него теперь действуют соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации.

Apache Kafka — это распределенная система обмена сообщениями с возможностью горизонтального масштабирования. С помощью Managed Service for Apache Kafka и Data Proc (компонент Apache Spark™) вы можете настроить потоковую обработку данных для своего приложения. Управляемые сервисы помогут сэкономить время на создание, обслуживание и управление кластерами, а настроенные в сервисах репликация и система автоматического восстановления будут поддерживать кластеры в рабочем состоянии. Об этом подробно рассказал руководитель разработки сервисов Data Proc и Managed Service for Apache Kafka Михаил Епихин в докладе про сервисы для построения аналитической платформы.