Новые возможности Yandex Object Storage – декабрь 2019
В декабре мы выпустили новые функциональности сервиса, которых так не хватало ранее.
Недавно мы снизили цены на исходящий трафик Yandex Object Storage, но это было лишь начало хороших новостей!
Сегодня мы готовы рассказать о новых возможностях сервиса, которые стали доступны в декабре:
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Поддержка SSL сертификатов для своих доменов.
Теперь не нужно ставить и настраивать проксирующие веб-серверы — всё можно настроить в консоли управления.
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Более гибкая настройка доступа к бакету без ACL.
Теперь бакет может быть не только «публичным» и «не публичным» — для каждого бакета вы можете отдельно открыть публичный доступ на чтение объектов, к списку объектов, на чтение настроек бакета.
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Изменения класса хранилища в рамках жизненного цикла объектов.
Теперь можно не перекладывать данные между стандартным и холодным хранилищем самостоятельно, а доверить этот процесс сервису. Object Storage позволяет автоматически изменить класс для отдельных объектов или групп объектов в бакете в заданные моменты времени.
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