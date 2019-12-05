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Снижаем цены на исходящий трафик в Yandex Object Storage

С 5 декабря передача большого объёма данных из объектного хранилища становится выгоднее — чем больше данных нужно передать, тем ниже расценки.

5 декабря 2019 г.
19

С 5 декабря 2019 года для всех пользователей хранилища данных — Yandex Object Storage в Яндекс.Облаке изменятся расценки на исходящий трафик:

  • теперь цена за ГБ будет меняться в зависимости от объёма трафика,
  • первые 10 ГБ исходящего трафика для Object Storage будут учитываться независимо от других сервисов.

Вот как изменится цена за передачу в интернет данных из объектного хранилища:

Объём данных Цена за ГБ (с НДС)
до 10 ГБ Не тарифицируется
от 10 ГБ до 1 ТБ 0,96 ₽
от 1 ТБ до 50 ТБ 0,80 ₽
от 50 ТБ до 100 ТБ 0,75 ₽
свыше 100 ТБ 0,72 ₽

При использовании Yandex Object Storage оплачивается только исходящий трафик из Облака в интернет. Передача трафика между сервисами Облака, как и входящий трафик из интернета, не тарифицируется.

Подробнее о том, из чего складываются цена за использование хранилища, читайте в разделе Тарифы.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Снижаем цены на исходящий трафик в Yandex Object Storage
5 декабря 2019 г.
19