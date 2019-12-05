Снижаем цены на исходящий трафик в Yandex Object Storage

С 5 декабря 2019 года для всех пользователей хранилища данных — Yandex Object Storage в Яндекс.Облаке изменятся расценки на исходящий трафик:

теперь цена за ГБ будет меняться в зависимости от объёма трафика,

первые 10 ГБ исходящего трафика для Object Storage будут учитываться независимо от других сервисов.

Вот как изменится цена за передачу в интернет данных из объектного хранилища:

Объём данных Цена за ГБ (с НДС) до 10 ГБ Не тарифицируется от 10 ГБ до 1 ТБ 0,96 ₽ от 1 ТБ до 50 ТБ 0,80 ₽ от 50 ТБ до 100 ТБ 0,75 ₽ свыше 100 ТБ 0,72 ₽

При использовании Yandex Object Storage оплачивается только исходящий трафик из Облака в интернет. Передача трафика между сервисами Облака, как и входящий трафик из интернета, не тарифицируется.

Подробнее о том, из чего складываются цена за использование хранилища, читайте в разделе Тарифы.