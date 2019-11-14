Яндекс.Облако и MongoDB договорились о партнёрстве

Разработчик ведущей системы управления базами данных общего назначения MongoDB, Inc. (NASDAQ: $MDB) и российская платформа Яндекс.Облако 14 ноября объявили об официальном партнёрстве. Платформа Яндекс.Облако стала первым официальным партнёром MongoDB в России и представила удобный сервис управляемых баз данных MongoDB на основе актуальной версии 4.2, поддерживающей ACID-транзакции на уровне шардированного кластера и другие возможности.

Теперь клиенты Яндекс.Облака смогут использовать MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2, ранее недоступной в России. Обслуживание СУБД, включая своевременные обновления, автоматизировано на стороне платформы Яндекс.Облако, и пользователь получает готовую к эксплуатации базу данных. Кроме того, Яндекс.Облако как официальный партнёр имеет прямой доступ к технической поддержке MongoDB и будет оказывать техподдержку клиентам в России.

Основные преимущества Managed Service for MongoDB

официальные новые релизы СУБД (MongoDB 4.2) и патчи для младших версий (3.6, 4.0);

новые функции MongoDB, недоступные в более ранних версиях, в том числе поддержка ACID-транзакций с несколькими документами, а также улучшение поддержки существующих опций и расширение их функциональности;

100%-я совместимость с оригинальным софтом разработчика;

официальный канал обратной связи с MongoDB, Inc.;

инфраструктура Яндекс.Облака защищена в соответствии с ФЗ-152.

Комментарии представителей компаний

«Официальное партнёрство с разработчиком MongoDB помогает нам предоставлять более надёжный и функциональный сервис для компаний, которые развивают и создают новые цифровые продукты в сферах розничной торговли, электронной коммерции и финансов», — прокомментировал новость Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса Яндекс.Облака.

«Мы стремимся к тому, чтобы у наших клиентов была возможность работать с MongoDB на любой платформе, в том числе в Яндекс.Облаке, — сказал вице-президент по работе с партнёрами MongoDB Алан Чхабра. — Мы очень рады, что у нас появился новый стратегический партнёр и что теперь у Яндекса есть лицензия и возможность предлагать MongoDB как услугу с полной поддержкой. Партнёрство с Яндексом поможет нам повысить качество обслуживания клиентов в Восточной Европе».