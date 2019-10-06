В Яндекс.Облаке доступен образ Container Optimized Image

Чтобы вам было удобнее работать с Yandex Container Registry, наша команда создала образ виртуальной машины, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров — Container Optimized Image. Образ создан на основе Ubuntu LTS и включает в себя Docker. В планах улучшение образа и добавление утилит. Также рассматривается изменение базового образа с Ubuntu LTS на CoreOS. Вы можете повлиять на дальнейшее развитие образа в разделе Container Optimized Image Сообщества.

Преимущества Container Optimized Image

Управление контейнерами на виртуальной машине по модели «инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC)» позволяет настраивать инфраструктуру для ваших контейнеризованных приложений.

Прозрачная аутентификация в Yandex Container Registry обеспечивает легкий доступ к реестрам Docker-образов.

Изменение версии и образа приложения не требует перезапуска виртуальной машины.

Для каких задач нужен Container Optimized Image

Используйте Container Optimized Image в случаях:

Когда нужно запустить контейнеризованное приложение на виртуальной машине.

Когда необходима внешняя система управления контейнерами на виртуальных машинах, но управляемый сервис Kubernetes кажется избыточным.

Как использовать Container Optimized Image

Container Optimized Image интегрирован с сервисами Yandex Container Registry и Yandex Instance Groups. Образ может быть использован на прерываемых виртуальных машинах.

Вы можете в консоли управления или в CLI задать параметры Docker-контейнера, который Container Optimized Image будет запускать.

Примечание В данный момент поддерживается запуск только одного Docker-контейнера внутри ВМ

Как запустить Container Optimized Image в консоли управления

Вы можете выбрать образ Container Optimized Image при создании виртуальной машины.

На странице создания виртуальной машины выберите Каталог.