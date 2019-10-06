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В Яндекс.Облаке доступен образ Container Optimized Image

Образ виртуальной машины c предустановленным Docker, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров.

6 октября 2019 г.
28

Чтобы вам было удобнее работать с Yandex Container Registry, наша команда создала образ виртуальной машины, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров — Container Optimized Image. Образ создан на основе Ubuntu LTS и включает в себя Docker. В планах улучшение образа и добавление утилит. Также рассматривается изменение базового образа с Ubuntu LTS на CoreOS. Вы можете повлиять на дальнейшее развитие образа в разделе Container Optimized Image Сообщества.

Преимущества Container Optimized Image

  • Управление контейнерами на виртуальной машине по модели «инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC)» позволяет настраивать инфраструктуру для ваших контейнеризованных приложений.
  • Прозрачная аутентификация в Yandex Container Registry обеспечивает легкий доступ к реестрам Docker-образов.
  • Изменение версии и образа приложения не требует перезапуска виртуальной машины.

Для каких задач нужен Container Optimized Image

Используйте Container Optimized Image в случаях:

  • Когда нужно запустить контейнеризованное приложение на виртуальной машине.
  • Когда необходима внешняя система управления контейнерами на виртуальных машинах, но управляемый сервис Kubernetes кажется избыточным.

Как использовать Container Optimized Image

Container Optimized Image интегрирован с сервисами Yandex Container Registry и Yandex Instance Groups. Образ может быть использован на прерываемых виртуальных машинах.

Вы можете в консоли управления или в CLI задать параметры Docker-контейнера, который Container Optimized Image будет запускать.

Примечание

В данный момент поддерживается запуск только одного Docker-контейнера внутри ВМ

Как запустить Container Optimized Image в консоли управления

Вы можете выбрать образ Container Optimized Image при создании виртуальной машины.

На странице создания виртуальной машины выберите Каталог.

COI choice

С помощью поиска найдите Container Optimized Image в списке.

COI in Marketplace

Заполните необходимые параметры docker-контейнера.

COI parameters

При необходимости вы можете изменить параметры docker-контейнера у запущенной ВМ без рестарта.

COI container

Как работать с Container Optimized Image через CLI

Запуск ВМ:

yc compute instance create-with-container --container-image=cr.yandex/yc/demo/coi:v1 \
--container-name=demo \
--name=coi \
--service-account-id=<ID сервисного аккаунта> \
--public-ip

Изменение версии образа (без рестарта ВМ):

yc compute instance update-container --container-image=cr.yandex/yc/demo/coi:v2 \
--name=coi

Все инструкции по работе с Container Optimized Image вы можете найти в документации.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
В Яндекс.Облаке доступен образ Container Optimized Image
6 октября 2019 г.
28