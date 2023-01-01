Yandex Container Solution
Yandex Container Solution — это сценарии использования на базе виртуальных машин с образом Container Optimized Image, оптимизированных для запуска Docker-контейнеров. Образ Container Optimized Image также доступен в Cloud Marketplace.
Начало работы
Создайте первую ВМ на основе образа Container Optimized Image
Концепции
Узнайте подробнее про образ Container Optimized Image
Практические руководства
Руководства по работе с образом Container Optimized Image
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг
Релизы
Релизы и версии Container Optimized Image
Решение проблем
Часто возникающие ошибки и способы их решения