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Малый и средний бизнес
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Облачные решения для малого и среднего бизнеса

Развивайте свой бизнес с облачными технологиями Yandex Cloud. Независимо от того, стартап вы или небольшое предприятие, вам понадобятся современные и эффективные решения для реализации цифровых проектов.

Не думайте о ценах на оборудование, безопасности хранения данных и сложностях разработки бизнес-приложений — решайте задачи быстро с облачными сервисами Yandex Cloud.

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Не беспокойтесь о безопасности

Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования ФЗ-152 к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS.

Масштабируйтесь по требованию

Разместите сервисы в отказоустойчивой облачной инфраструктуре трёх географически распределённых дата-центров. Гибко масштабируйте ваши ресурсы в зависимости от текущих потребностей бизнеса.

Прозрачно отслеживайте расходы

Оплачивайте сервисы Yandex Cloud по факту потребления (pay-as-you-go) или резервируйте ресурсы на 6 месяцев или 1 год по специальным тарифам. Расходы отображаются по проектам.

Тарифы

Мы знаем, как решить ваши задачи

Отказоустойчивая инфраструктура для веб-сервиса в облаке

Доступный виртуальный сервер

Виртуальный сервер в облаке Yandex Cloud поможет решить множество задач: от хостинга вашего сайта и корпоративной почты, до сложных расчётов инженерных систем.

Регистрация занимает несколько минут, а цены на виртуальные машины стартуют с 250 рублей в месяц. Переносите ваши приложения в Yandex Cloud и платите только за используемые ресурсы.

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Узнайте, как переход в облако и использование Managed Service for MySQL® улучшат работу вашего интернет-магазина.

Сервисы, которые решат ваши задачи 

Компании, которые нам доверяют 

Yandex Cloud позволяет гибко настраивать тарифный план и в итоге стоимость услуг очень сильно радует. Пользователь не чувствует разницы между 1С в облаке и на локальном сервере. Более того, уже сейчас функциональные возможности Yandex Cloud превосходят требования большинства заказчиков из МСБ по размещению 1С в облаке
Денис Курманов,
начальник технического блока компании «Протон»
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