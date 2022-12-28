Малый и средний бизнес

Облачные решения для малого и среднего бизнеса
Развивайте свой бизнес с облачными технологиями Yandex Cloud. Независимо от того, стартап вы или небольшое предприятие, вам понадобятся современные и эффективные решения для реализации цифровых проектов.
Не думайте о ценах на оборудование, безопасности хранения данных и сложностях разработки бизнес-приложений — решайте задачи быстро с облачными сервисами Yandex Cloud.
Не беспокойтесь о безопасности
Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования ФЗ-152 к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS.
Масштабируйтесь по требованию
Разместите сервисы в отказоустойчивой облачной инфраструктуре трёх географически распределённых дата-центров. Гибко масштабируйте ваши ресурсы в зависимости от текущих потребностей бизнеса.
Прозрачно отслеживайте расходы
Оплачивайте сервисы Yandex Cloud по факту потребления (pay-as-you-go) или резервируйте ресурсы на 6 месяцев или 1 год по специальным тарифам. Расходы отображаются по проектам.
Мы знаем, как решить ваши задачи
Доступный виртуальный сервер
Виртуальный сервер в облаке Yandex Cloud поможет решить множество задач: от хостинга вашего сайта и корпоративной почты, до сложных расчётов инженерных систем.
Регистрация занимает несколько минут, а цены на виртуальные машины стартуют с 250 рублей в месяц. Переносите ваши приложения в Yandex Cloud и платите только за используемые ресурсы.
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